Точность зеркальных антенн для космических аппаратов повысили

Специалисты компании "Решетнев" применили новые инженерные решения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. АО "Решетнев" (входит в госкорпорацию Роскосмос) повысило характеристики зеркальных антенн для перспективных космических аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

"Специалисты компании "Решетнев" (входит в Роскосмос) применили новые инженерные решения: изготовили опытный образец отражателя параболической антенны из отечественных композиционных материалов; испытали и подтвердили соответствие изготовленного изделия техническому заданию", - говорится в сообщении.

По результатам проведенной работы отражение электромагнитного излучения составило не менее 99% в диапазоне радиочастот до 70 ГГц, отметили в Роскосмосе. Кроме того, отклонение формы поверхности отражателя не превысило 80 микрон.