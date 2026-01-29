Войти
Военное обозрение

Израиль назвал Азербайджан в числе своих союзников на случай войны с Ираном

178
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Объединенные Арабские Эмираты выпали из числа союзников США и Израиля в случае начала конфликта с Ираном, об этом МИД государства заявил еще пару дней назад. На этом фоне Тель-Авив назвал тех, на кого намерен опереться в военной операции против Тегерана. Как утверждает израильская пресса, к уже традиционным союзникам прибавился Азербайджан.

Израиль рассчитывает, что в случае начала нового конфликта с Ираном ему на помощь придут США и Великобритания, как основные союзники, а также Иордания и Азербайджан. Такую информацию предоставил израильский телеканал Channel 12, а соответствует ли она действительности, пока сказать сложно, особенно в отношении Азербайджана, который является основным партнером Турции, а у Анкары и Тель-Авива отношения не складываются очень долго. Еврейское государство считает турок региональным противником.

Дополнительные страны, которые могут помочь Израилю в обороне и нападении, помимо Соединенных Штатов и Великобритании, это Иордания и Азербайджан, «которые придут нам на помощь в случае конфронтации с Ираном».

Ранее ОАЭ выпустили сообщение, что закрывают свое воздушное пространство для американских самолетов и ракет при нанесении возможных ударов по Ирану. Иордания, в свою очередь, продолжает делать ставку на Израиль. Британцы пытаются переброску своих самолетов на Ближний Восток выдать за «поддержание мира». Ну а США пока не определились с вариантом нанесения ударов по Ирану, но в том, что они будут, никто не сомневается.

Осталось узнать мнение Азербайджана на фоне последних новостей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Великобритания
Израиль
Иордания
Иран
ОАЭ
США
Турция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal