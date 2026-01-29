Израиль назвал Азербайджан в числе своих союзников на случай войны с Ираном

Источник изображения: topwar.ru

Объединенные Арабские Эмираты выпали из числа союзников США и Израиля в случае начала конфликта с Ираном, об этом МИД государства заявил еще пару дней назад. На этом фоне Тель-Авив назвал тех, на кого намерен опереться в военной операции против Тегерана. Как утверждает израильская пресса, к уже традиционным союзникам прибавился Азербайджан.

Израиль рассчитывает, что в случае начала нового конфликта с Ираном ему на помощь придут США и Великобритания, как основные союзники, а также Иордания и Азербайджан. Такую информацию предоставил израильский телеканал Channel 12, а соответствует ли она действительности, пока сказать сложно, особенно в отношении Азербайджана, который является основным партнером Турции, а у Анкары и Тель-Авива отношения не складываются очень долго. Еврейское государство считает турок региональным противником.

Дополнительные страны, которые могут помочь Израилю в обороне и нападении, помимо Соединенных Штатов и Великобритании, это Иордания и Азербайджан, «которые придут нам на помощь в случае конфронтации с Ираном».

Ранее ОАЭ выпустили сообщение, что закрывают свое воздушное пространство для американских самолетов и ракет при нанесении возможных ударов по Ирану. Иордания, в свою очередь, продолжает делать ставку на Израиль. Британцы пытаются переброску своих самолетов на Ближний Восток выдать за «поддержание мира». Ну а США пока не определились с вариантом нанесения ударов по Ирану, но в том, что они будут, никто не сомневается.

Осталось узнать мнение Азербайджана на фоне последних новостей.