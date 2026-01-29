ЦАМТО, 28 января. Оборонный бюджет Молдавии удвоился за несколько лет нахождения у власти правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 27 января экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"Когда ПДС пришла к власти (чуть более четырех лет назад – ред.), бюджет Министерства обороны составлял примерно 1 млрд. леев (59,52 млн. долл.). В 2026 году он уже запланирован на уровне 2,16 млрд. леев (128,57 млн. долл.). То есть всего за несколько лет этот бюджет фактически был удвоен", – написала И.Влах в своем блоге.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавией Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии до 2034 года, принятая парламентом, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.