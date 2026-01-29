Войти
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist

Израильская компания Elbit Systems показала видео испытаний комплекса активной защиты Iron Fist, на котором запечатлена успешная работа по различным атакующим целям – гранатам РПГ, ПТУР, FPV-дронам, барражирующим боеприпасам, БОПС.

Судя по кадрам, теперь КАЗ защищает бронетехнику от средств поражения, нацелившихся в её верхнюю полусферу, где она наиболее уязвима для ударов. Для этого потребовалось существенно модифицировать комплекс.

Если раньше радары «смотрели» лишь по горизонту, то теперь и в зенит. Они засекают дрон ещё на этапе его пикирования. ПУ, бьющие до этого только вбок, получили больший угол возвышения. Некоторые ПУ устанавливаются прямо на крыше башни, чтобы закрыть «мёртвую зону» сверху. КАЗ прошёл глубокую программную «перепрошивку». В ПО добавили новые профили целей. В частности, теперь алгоритмы анализируют не только скорость, но и траекторию (например, пикирование). ПО Iron Fist обзавелось возможностью работать в связке с «глушилками» РЭБ.

При всех улучшениях следует учесть ограниченность боекомплекта КАЗ. Обычно на бронемашину устанавливают две ПУ (по одной на борт), в каждой из которых размещается два боеприпаса, что даёт суммарно 4 готовых к выстрелу перехватчика. Если даже удвоить или утроить это количество, плотность ударов FPV-дронами, характерная для фронтов СВО, быстро обнулит любой КАЗ, даже работающий со 100% эффективности.

И это ещё разработчики беспилотных технологий не освоили в полной мере применение роя, хотя уже очень близки к этому и активно тестируют стаи дронов, связанных благодаря продвинутому ПО в единое целое.

№1
29.01.2026 03:12
Цитата
Израильская компания Elbit Systems показала видео испытаний комплекса активной защиты Iron Fist, на котором запечатлена успешная работа по различным атакующим целям – гранатам РПГ, ПТУР, FPV-дронам, барражирующим боеприпасам, БОПС.
