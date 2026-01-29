Первая партия истребителей "Рафаль" прибыла в Индонезию

ЦАМТО, 28 января. Минобороны Индонезии официально подтвердило, что первые три многоцелевых истребителя "Рафаль" совершили перегоночный перелет из Франции, сообщило агентство Antara News.

Точная дата прибытия самолетов пока не раскрывается, но по неофициальной информации, они прибыли 23 января. В настоящее время истребители находятся на авиабазе "Росмин Нурджадин" в Пеканбару (провинция Риау). Все мероприятия по передаче "Рафаль" завершены и они готовы к эксплуатации в составе ВВС Индонезии.

Судя по опубликованным в соцсетях фото споттеров, первая партия их трех самолетов ВВС Индонезии покинула предприятие Dassault Aviation в Мериньяке 8 января 2026 года. Тогда точно не было известно, куда отправляются три двухместных самолета с бортовыми номерами T-0301, T-0302 и T-0303.

Судя по сделанные в Мериньяке фото, компания Dassault также с конца 2025 года проводит испытания как минимум двух одноместных самолетов "Рафаль" (б.н. T-0317 и T-0318), предназначенных для ВВС Индонезии.

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение о поставке до 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль" (30 одноместных и 12 двухместных) МО Индонезии подписало с французской компанией Dassault Aviation в феврале 2022 года. Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. Одновременно был размещен твердый заказ на шесть самолетов. Их поставка была оплачена в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения о поставке второй партии из 18 истребителей "Рафаль". В январе 2024 года вступило в силу соглашение на поставку оставшихся 18 самолетов.

В мае 2025 года в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индонезию стороны подписали серию соглашений о намерениях (LoI), предусматривающих возможность приобретения для ВС Индонезии дополнительных систем вооружения французского производства, включая истребители "Рафаль" компании Dassault Aviation.

По неофициальной информации, соглашение о намерениях может включать поставку до 12 дополнительных самолетов. Если оно вступит в силу, общий заказ на истребители "Рафаль" для ВВС Индонезии возрастет до 54 ед.

Рулежные испытания первого истребителя "Рафаль" в маркировке ВВС Индонезии начались 16 сентября 2025 года в Мериньяке, а 19 сентября 2025 года он совершил свой первый полет. В 2025 году на авиабазе "Сен-Дизье" во Франции начался курс подготовки четырех летчиков и 12 технических специалистов ВВС Индонезии.

Церемония передачи ВВС Индонезии первой партии из трех истребителей "Рафаль" состоялась 28 ноября 2025 года на предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке (Франция).

Как предполагается, первые истребители будут размещены в составе 12-й истребительной эскадрильи ВВС Индонезии на авиабазе "Росмин Нурджадин" в Пеканбару.