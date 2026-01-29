Российско-индийские учения "Милан-2026" пройдут в феврале

В них примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России "Маршал Шапошников"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военно-морские российско-индийское учения "Милан-2026" в Бенгальском заливе Индийского океана пройдут в феврале. В них примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России "Маршал Шапошников", сообщает пресс-служба Морколлегии РФ.

"После выхода из порта [Маскат в Омане] корабль продолжит выполнение задач и примет участие в российско-индийском учении "Милан-2026" в Бенгальском заливе северной части Индийского океана", - говорится в сообщении.

В рамках учения фрегат с 18 по 25 февраля 2026 года осуществит неофициальный визит в индийский порт Вишахапатнам.

О том, что Военно-морские силы Индии в феврале 2026 года организуют международный смотр флота и маневры с участием более чем 50 стран, включая Россию и США, заявил в октябре 2025 года заместитель главнокомандующего ВМС республики вице-адмирал Санджай Ватсаян. Международный смотр по планам должен состояться 18 февраля в Вишакхапатнаме на юго-востоке Индии. Он пройдет одновременно с многосторонними военно-морскими маневрами "Милан", которые осуществляются раз в два года Восточным военно-морским командованием ВМС Индии.