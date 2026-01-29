Войти
ТАСС

Российско-индийские учения "Милан-2026" пройдут в феврале

181
0
0
Моряк на корабле "Маршал Шапошников"
Моряк на корабле "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В них примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России "Маршал Шапошников"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военно-морские российско-индийское учения "Милан-2026" в Бенгальском заливе Индийского океана пройдут в феврале. В них примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России "Маршал Шапошников", сообщает пресс-служба Морколлегии РФ.

"После выхода из порта [Маскат в Омане] корабль продолжит выполнение задач и примет участие в российско-индийском учении "Милан-2026" в Бенгальском заливе северной части Индийского океана", - говорится в сообщении.

В рамках учения фрегат с 18 по 25 февраля 2026 года осуществит неофициальный визит в индийский порт Вишахапатнам.

О том, что Военно-морские силы Индии в феврале 2026 года организуют международный смотр флота и маневры с участием более чем 50 стран, включая Россию и США, заявил в октябре 2025 года заместитель главнокомандующего ВМС республики вице-адмирал Санджай Ватсаян. Международный смотр по планам должен состояться 18 февраля в Вишакхапатнаме на юго-востоке Индии. Он пройдет одновременно с многосторонними военно-морскими маневрами "Милан", которые осуществляются раз в два года Восточным военно-морским командованием ВМС Индии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Оман
Россия
США
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal