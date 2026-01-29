Ростех: система "Зубр" эффективно борется с малоразмерными БПЛА

Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новейшая система "Зубр" для защиты инфраструктуры от беспилотников показала высокую эффективность в борьбе с малоразмерными целями. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

"Система "Зубр" создана специалистами наших "Высокоточных комплексов". Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями", - отметил Оздоев.

"Зубр" комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.