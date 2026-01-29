Войти
Турция показала налёт роя дронов KARGU на условное отделение пехоты

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания STM показала видео, на котором запечатлён налёт роя FPV-дронов KARGU на условное отделение пехоты.

По словам разработчика, в испытаниях было задействовано 20 БПЛА-камикадзе «с роевым интеллектом». При этом за их управление отвечал один оператор. Беспилотники в едином боевом порядке выдвинулись в целевую зону, разделились на три подгруппы для нанесения ударов с разных направлений и одновременно атаковали три скопления манекенов, имитировавших противника. Для поражения целей применялась противопехотная осколочная боеголовка с дистанционным подрывом.

Для координации совместной работы дронов используется программная платформа на базе ИИ STM Kerkes.

ПО позволяет группе дронов осуществлять автономное роение, в частности, распределять цели между собой без участия оператора. Если один БПЛА уже захватил цель, остальные переключатся на другие объекты, чтобы не тратить боеприпас впустую.

Источник изображения: topwar.ru

Kerkes отвечает за навигацию: благодаря алгоритмам глубокого обучения дроны могут ориентироваться в пространстве по визуальным ориентирам, действуя даже в условиях, когда спутниковая связь полностью подавлена.

ПО даёт возможность распознавать объекты и классифицировать цели (пехота, автомобиль, бронетехника и т.д.). Оператор может задать приоритет, например, «атаковать только артиллерию», и рой сам найдет орудия в заданном квадрате.

KARGU:

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря ПО беспилотники действуют, поддерживая сетецентрическую связь, обмениваясь данными друг с другом по защищённому радиоканалу. К примеру, если один из дронов обнаружил засаду, информация мгновенно передается всей группе и на пульт управления.

KARGU имеет взлётный вес 7,7 кг, включая полезную нагрузку. Крейсерская скорость 20 м/с (72 км/ч), максимальная скорость пикирования составляет примерно 150 км/ч. Продолжительность полёта 30 мин, максимальная высота 3000 м, высота захвата цели до 500 м. Время работы 25 мин. Дальность действия 10 км. Дистанция управления 6,5 км (при использовании штатной антенны на пульте управления) или 10 км (применение выносной антенны). БПЛА оснащён ЭО/ИК-камерой с 10-кратным зумом.

  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
AI
БПЛА
