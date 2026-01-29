Как НАТО готовится воевать в Арктике (Financial Times, Великобритания)

FT: Северная Европа хочет доказать США свою полезность за счет России

Скандинавские страны с тревогой наблюдают за увеличивающимся присутствием России в Арктике, пишет FT. Они хотят, чтобы альянс активнее участвовал в делах региона. Хотя эти призывы не находят отклика из-за сопротивления США, некоторые страны начали готовить военных к действиям в условиях Крайнего Севера.

Ричард Мильне (Richard Milne), Анастасия Стогней (Anastasia Stognei)

Скандинавские страны надеются, что одержимость Америки Гренландией заставит альянс ликвидировать многолетнее отставание от России, наращивающей свое военное присутствие в этом регионе.

Норвежский министр обороны рассматривает одну из своих любимых карт. На ней мир показан со стороны Арктики. Торе Сандвик указывает на российский Кольский полуостров, где находится один из крупнейших в мире ядерных арсеналов. Расположен он за Полярным кругом, через границу от северной части Норвегии. Самая короткая траектория полета ракеты, запущенной с Кольского полуострова в направлении крупных американских городов на обоих побережьях, проходит через Арктику, недалеко от Северного полюса и Гренландии, говорит он.

"Межконтинентальная баллистическая ракета летит со скоростью семь километров в секунду, и от момента пуска до момента подлета к крупному американскому городу пройдет 18 минут, — продолжает он. — Поэтому мы обсуждаем это с президентом Трампом и на встречах с союзниками. Это вопрос внутренней обороны [для США], для Лондона, для Парижа, для Берлина, для всего альянса".

Президент США Дональд Трамп в прошлом году начал проявлять активное и временами раздражающее внимание к Гренландии, энергично пытаясь завладеть датским арктическим островом. Но согласовав на прошлой неделе "рамки" соглашения по самому большому в мире острову с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сместил акцент альянса на безопасность Арктики. Эту повестку страны Северной Европы продвигают на протяжении десятилетий. "НАТО должна активизировать свое участие в делах Арктики, — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Оборона и безопасность в Арктике — дело всего альянса".

Для пяти нордических стран — все из которых имеют выход к Арктике — это шанс вернуть геополитическую дискуссию в то русло, которое для них предпочтительно. Они хотят говорить об исходящей от России угрозе. Почти все арктические государства, включая Россию, после окончания холодной войны сократили свое военное присутствие на Крайнем Севере, закрыв базы. США закрыли несколько объектов в Гренландии и Исландии.

Но Россия под руководством президента Владимира Путина начала военное и экономическое возрождение в регионе в 2000-х годах, гораздо раньше, чем западные страны. Россия контролирует около половины арктической территории и вод, обладая самым значительным влиянием в этом регионе среди восьми присутствующих там стран, включая США и Канаду, а также пять государств Северной Европы. Сегодня Москва содержит более 40 военных объектов вдоль арктического побережья, в том числе, военные базы, аэродромы, радиолокационные станции и порты. Арктика играет важную роль в ядерной доктрине страны. Там базируется Северный флот России со штабом в Североморске на Кольском полуострове. У него на вооружении находятся шесть из 12 атомных подводных лодок страны, согласно данным Международного института стратегических исследований.

"Северный флот, и в частности, его подводные лодки, являются одной из основ российских сил стратегического сдерживания. В силу своей важности этот флот постоянно модернизируется", — говорит Андрей Дитрич, работающий старшим аналитиком по России в Институте исследований проблем безопасности Европейского союза. Россия также поддерживает высокий уровень готовности на своем ядерном испытательном полигоне на Новой Земле, которая является арктическим архипелагом. В октябре прошлого года она провела там испытание своей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Москва также рекламирует использование Северного морского пути, который проходит вдоль арктического побережья России и может существенно сократить сроки доставки морских грузов между Китаем и Европой, хотя объем таких перевозок сейчас ниже целевых показателей.

Скандинавские соседи России следят за развитием событий с нарастающей озабоченностью, призывая НАТО к более активному вмешательству. Но особого успеха их призывы не имеют, отчасти из-за сопротивления со стороны таких стран как США. "Мы знаем, что русские действуют на севере все более активно. Ситуация в сфере безопасности такова, что когда полярный лед растает, Китай возвысится в качестве регионального гегемона, но с глобальными интересами. Он уже провозгласил себя околоарктическим государством", — заявил Сандвик. Высокопоставленный чиновник из другой скандинавской страны добавил: "Концентрация военных ресурсов в нашем районе колоссальная".

Самый старший военачальник НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил в октябре Financial Times, что Арктика "представляет большой интерес" для военного альянса, который обязался сохранить ее открытой для свободного судоходства и бизнеса в таких областях, как поиск и добыча полезных ископаемых, нефти и газа. Некоторые члены НАТО, включая США, Британию и Францию, активизировали подготовку войск в арктических условиях в Норвегии, Финляндии и Гренландии. В марте около 25 000 военнослужащих из всех стран альянса, в том числе, 4 000 человек из США, примут участие в учениях "Холодный ответ" (Cold Response), которые состоятся на севере Норвегии. Цель маневров — отработка навыков ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях.

Пытаясь переключить внимание США на угрозы со стороны России, скандинавы также надеются, что акцент на безопасности в Арктике позволит им продемонстрировать свою полезность Вашингтону. Есть два ключевых участка морской акватории, где НАТО и Россия будут бороться за контроль в случае возникновения конфликта в Заполярье. Это хорошо известный Фареро-Исландский рубеж между Гренландией, Исландией и Британией, и так называемый Медвежий проход между норвежским архипелагом Шпицберген и материковой частью Норвегии, который заканчивается рядом с Кольским полуостровом. Сандвик сказал, что Норвегия использует разведывательные самолеты Р8, а также спутники, беспилотники большой дальности, подводные лодки и фрегаты для наблюдения за Медвежьим проходом и другими местами. "Именно так НАТО намерена защищать этот регион во времена острых кризисов. Но, прежде всего, мы делаем это во избежание эскалации и в целях сдерживания России", — добавил он.

Высокопоставленный скандинавский чиновник добавил, что США нуждаются в этой разведывательной информации: "Это определенно улица с двусторонним движением. Мы хорошо осведомлены о том, что делает Россия на своей стороне границы. Соединенные Штаты также могут использовать наше воздушное пространство для наблюдения за Россией".

В Арктике наибольший интерес вызывает наблюдение за тем, что может прилететь с неба или появиться из-под воды, но не подготовка к действиям на суше. "Захватить Гренландию невозможно. Можно взять Нуук. Но 95% острова — это снег и лед, а их вы захватить не сможете," — сказал датский чиновник. Трамп, в частности, заглядывается на Гренландию с намерением разместить там систему противоракетной обороны "Золотой купол", которая при помощи датчиков, спутников и систем перехвата будет предотвращать попадание различных снарядов на территорию США. У Соединенных Штатов на этом арктическом острове есть важный военный объект, главный в Гренландии. Это космическая база Питуффик, расположенная на крайнем северо-западе, где развернуты радиолокационные системы раннего оповещения.

Однако многие скандинавы обеспокоены тем, что в милитаризации Арктики существует безжалостная логика, хотя до сих пор это был один из немногих регионов мира, который можно было называть территорией "низкой напряженности". Страны Северной Европы подчеркивают, что в этом регионе проживают миллионы людей, многие из которых являются коренными жителями, как в Гренландии.

"Меня беспокоит то, что безопасность доминирует в арктической повестке дня, но мы забываем, что есть другие вопросы, которые не менее важны. Это изменение климата, инфраструктура, права коренных народов, — заявил другой высокопоставленный скандинавский чиновник. — От милитаризации Арктики не так много выгоды, потому что это трудная область для ведения какой-либо деятельности".

На данный момент также налицо тот факт, что боевые действия России на Украине замедлили процесс наращивания военной мощи в Арктике. "Фактическое присутствие сил на арктических военных объектах сократилось, поскольку некоторые арктические бригады были переброшены на Украину и понесли тяжелые потери (Министерство обороны официально не подтверждало эту информацию — прим. ИноСМИ)", — сказал Дитрич. Но налицо и другой факт. Россия и Китай готовы вести долгую игру в регионе, где таяние льдов на протяжении десятилетий может изменить военные и экономические расчеты. "Это гонка в стратегической конкуренции в Арктике", — сказал Сандвик.