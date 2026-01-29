Войти
Известия.ru

Непыльная работа: как собирают и ремонтируют дроны у самой передовой

210
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Инфраструктура снабжения войск беспилотниками максимально приблизилась к линии боевого соприкосновения

Беспилотная авиация не просто переписала правила современных вооруженных конфликтов, но и задала новые условия снабжения войск. Массовые ударные квадрокоптеры всего за три года превратились в основной инструмент огневого поражения. Чтобы эта техника работала без сбоев, в войсках, прямо в зоне СВО, выстраивают собственную инфраструктуру ее подготовки: от сборки до финального тестирования. Корреспондент «Известий» посетил технико-эксплуатационную часть 1435-го мотострелкового полка группировки «Центр», увидел всю цепочку подготовки дронов к отправке на передовую и выяснил, почему в подобных мастерских принято ходить в тапочках.

Оазис стерильности среди канонады

За тяжелой дверью остаются привычная дорожная пыль, запах солярки и грохот артиллерии, работающей где-то за горизонтом. На входе в рабочую зону — неожиданные для военного объекта требования: разуться, верхнюю одежду оставить в тамбуре. Это нужно для защиты чувствительной электроники, линз и прецизионных механизмов 3D-принтеров от пыли и грязи. Внутри мастерской царит атмосфера высокотехнологичного завода.

Возникает мимолетное ощущение, что сейчас навстречу выйдут инженеры в белых халатах и респираторах. Но нет: по цеху перемещаются подтянутые люди в камуфляже, разве что вместо тяжелых берцев на ногах у них легкие домашние тапочки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Технический эксплуатационный центр — это сердце нашей службы, — объясняет начальник службы беспилотных систем полка Илья Рубцов. — Любая «птица», попадающая в полк, сначала оказывается здесь. Только после полной проверки и настройки техника уходит на передовую.

В первом помещении стоит гул и ощутимый жар. Здесь пахнет разогретым пластиком и озоном — работают десятки зарядных станций и имитаторов нагрузки. На стеллажах ровными рядами выстроены аккумуляторы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Каждая батарея здесь должна пройти определенное количество циклов «зарядки-разрядки». Такой подход экономит драгоценное время бойцов в окопах: им остается лишь подключить батарею перед стартом.

Здесь же, в мастерской, восстанавливают поврежденные блоки питания и собирают усиленные аккумуляторы для коптеров-разведчиков. Пока один техник контролирует приборы, другой занимается тонкой пайкой и замерами напряжения на соседнем верстаке.

Конвейер «камикадзе»

Следующий технологический участок — царство FPV-дронов. Эти «птицы» стали расходным материалом войны, их требуются тысячи. Объемы использования достигли таких масштабов, что логистически эффективнее возить их в разобранном виде. Финальная сборка происходит здесь, в прифронтовой ТЭЧ.

На углу верстака пирамидой сложены готовые рамы. Сборщик уверенно скручивает детали очередного борта, прокладывает провода, устанавливает камеру. В соседнем кабинете кипит работа со станциями управления и оптоволоконными кабелями — такие дроны неуязвимы для систем РЭБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Следующий цех напоминает конструкторское бюро. Здесь непрерывно шумят 3D-принтеры. Их головки слой за слоем выращивают из пластика детали, которые не купишь в магазине: кастомные крепления для антенн, корпуса для сбросов боеприпасов, защитные кожухи.

Военнослужащий за компьютером через специальное приложение следит за прогрессом печати сразу нескольких устройств. Параллельно он правит 3D-модель детали — опыт применения вносит свои коррективы в конструкцию практически ежедневно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

На столе у мастера по ремонту «разведчиков» — целая коллекция коммерческих квадрокоптеров. Среди привычных моделей выделяется пара трофеев. На их бортах — наклейки с канадскими флагами. После смены программного обеспечения они отправятся воевать на стороне группировки «Центр».

Цена логистики

Вопрос снабжения в современных условиях — это не просто подвоз грузов. Это борьба за каждый грамм и каждый километр. Создание штатных подразделений беспилотных систем потребовало системного подхода к ремонту.

— Часть восстановленной техники мы передаем на полигоны, чтобы пехота во время тренировок привыкала к постоянной угрозе сверху, — рассказывает Илья Рубцов. — Но главная задача — диагностика перед отправкой «за ленточку». Оператор в окопе не должен тратить время на ремонт, а логисты — возить бракованный груз туда и обратно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Вопрос логистики здесь ключевой. Доставка грузов на передовую проходит через так называемую килл-зону. Термин из компьютерных игр, который прочно вошел в лексикон бойцов СВО. Это участки дорог, находящиеся под постоянным наблюдением и обстрелом врага. Доставка каждого килограмма боеприпасов или новых БПЛА по ним — это спецоперация. «Известия» уже писали о том, как работают группы подвоза и с какими опасностями она связана.

Именно поэтому технико-эксплуатационную часть работает как фильтр. На позиции попадает только стопроцентно исправная техника. Расчету в замаскированной точке, которую ежесекундно ищет вражеская разведка, нельзя совершать лишних движений. Достать из коробки, включить, взлететь. Никаких «почему не коннектится» или «почему греется мотор». Все «почему» должны быть решены здесь, в чистом цеху.

Финальный экзамен

Завершается цикл подготовки на импровизированном испытательном полигоне. В отдельном помещении, защищенном сетками, опытные пилоты проводят контрольные запуски. БПЛА взлетает с имитацией боевого заряда. Проверяется всё: отклик на команды, стабилизация камеры, работа под нагрузкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Поток техники вырос в разы по сравнению с прошлым годом, — подчеркивает Илья. — Мастерская работает круглосуточно. Ремонтируем то, что привезли с переднего края, обслуживаем оборудование при ротации расчетов. Свободного времени у парней практически нет.

Глядя на ряды готовых к отправке коробок, понимаешь: этот неприметный цех — такой же передний край, как и линия окопов. А в битве технологий преимущество получает тот, кто быстрее адаптирует промышленный подход к реальные требованиям передовой. Даже военно-политическое руководство Украины, еще недавно рекламировавшее такие проекты, как «стена дронов», и заявлявшее о своем господстве в воздухе и преимуществе в темпах производства БПЛА, теперь уже говорит о российских войсках беспилотных систем как о главной угрозе. На сегодняшний день уже очевидно, что в использовании сразу нескольких видов БПЛА решительное преимущество находится на стороне Российской армии.


Дмитрий Астрахань

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal