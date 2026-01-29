Непыльная работа: как собирают и ремонтируют дроны у самой передовой

Инфраструктура снабжения войск беспилотниками максимально приблизилась к линии боевого соприкосновения

Беспилотная авиация не просто переписала правила современных вооруженных конфликтов, но и задала новые условия снабжения войск. Массовые ударные квадрокоптеры всего за три года превратились в основной инструмент огневого поражения. Чтобы эта техника работала без сбоев, в войсках, прямо в зоне СВО, выстраивают собственную инфраструктуру ее подготовки: от сборки до финального тестирования. Корреспондент «Известий» посетил технико-эксплуатационную часть 1435-го мотострелкового полка группировки «Центр», увидел всю цепочку подготовки дронов к отправке на передовую и выяснил, почему в подобных мастерских принято ходить в тапочках.

Оазис стерильности среди канонады

За тяжелой дверью остаются привычная дорожная пыль, запах солярки и грохот артиллерии, работающей где-то за горизонтом. На входе в рабочую зону — неожиданные для военного объекта требования: разуться, верхнюю одежду оставить в тамбуре. Это нужно для защиты чувствительной электроники, линз и прецизионных механизмов 3D-принтеров от пыли и грязи. Внутри мастерской царит атмосфера высокотехнологичного завода.

Возникает мимолетное ощущение, что сейчас навстречу выйдут инженеры в белых халатах и респираторах. Но нет: по цеху перемещаются подтянутые люди в камуфляже, разве что вместо тяжелых берцев на ногах у них легкие домашние тапочки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Технический эксплуатационный центр — это сердце нашей службы, — объясняет начальник службы беспилотных систем полка Илья Рубцов. — Любая «птица», попадающая в полк, сначала оказывается здесь. Только после полной проверки и настройки техника уходит на передовую.

В первом помещении стоит гул и ощутимый жар. Здесь пахнет разогретым пластиком и озоном — работают десятки зарядных станций и имитаторов нагрузки. На стеллажах ровными рядами выстроены аккумуляторы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Каждая батарея здесь должна пройти определенное количество циклов «зарядки-разрядки». Такой подход экономит драгоценное время бойцов в окопах: им остается лишь подключить батарею перед стартом.

Здесь же, в мастерской, восстанавливают поврежденные блоки питания и собирают усиленные аккумуляторы для коптеров-разведчиков. Пока один техник контролирует приборы, другой занимается тонкой пайкой и замерами напряжения на соседнем верстаке.

Конвейер «камикадзе»

Следующий технологический участок — царство FPV-дронов. Эти «птицы» стали расходным материалом войны, их требуются тысячи. Объемы использования достигли таких масштабов, что логистически эффективнее возить их в разобранном виде. Финальная сборка происходит здесь, в прифронтовой ТЭЧ.

На углу верстака пирамидой сложены готовые рамы. Сборщик уверенно скручивает детали очередного борта, прокладывает провода, устанавливает камеру. В соседнем кабинете кипит работа со станциями управления и оптоволоконными кабелями — такие дроны неуязвимы для систем РЭБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Следующий цех напоминает конструкторское бюро. Здесь непрерывно шумят 3D-принтеры. Их головки слой за слоем выращивают из пластика детали, которые не купишь в магазине: кастомные крепления для антенн, корпуса для сбросов боеприпасов, защитные кожухи.

Военнослужащий за компьютером через специальное приложение следит за прогрессом печати сразу нескольких устройств. Параллельно он правит 3D-модель детали — опыт применения вносит свои коррективы в конструкцию практически ежедневно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На столе у мастера по ремонту «разведчиков» — целая коллекция коммерческих квадрокоптеров. Среди привычных моделей выделяется пара трофеев. На их бортах — наклейки с канадскими флагами. После смены программного обеспечения они отправятся воевать на стороне группировки «Центр».

Цена логистики

Вопрос снабжения в современных условиях — это не просто подвоз грузов. Это борьба за каждый грамм и каждый километр. Создание штатных подразделений беспилотных систем потребовало системного подхода к ремонту.

— Часть восстановленной техники мы передаем на полигоны, чтобы пехота во время тренировок привыкала к постоянной угрозе сверху, — рассказывает Илья Рубцов. — Но главная задача — диагностика перед отправкой «за ленточку». Оператор в окопе не должен тратить время на ремонт, а логисты — возить бракованный груз туда и обратно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Вопрос логистики здесь ключевой. Доставка грузов на передовую проходит через так называемую килл-зону. Термин из компьютерных игр, который прочно вошел в лексикон бойцов СВО. Это участки дорог, находящиеся под постоянным наблюдением и обстрелом врага. Доставка каждого килограмма боеприпасов или новых БПЛА по ним — это спецоперация. «Известия» уже писали о том, как работают группы подвоза и с какими опасностями она связана.

Именно поэтому технико-эксплуатационную часть работает как фильтр. На позиции попадает только стопроцентно исправная техника. Расчету в замаскированной точке, которую ежесекундно ищет вражеская разведка, нельзя совершать лишних движений. Достать из коробки, включить, взлететь. Никаких «почему не коннектится» или «почему греется мотор». Все «почему» должны быть решены здесь, в чистом цеху.

Финальный экзамен

Завершается цикл подготовки на импровизированном испытательном полигоне. В отдельном помещении, защищенном сетками, опытные пилоты проводят контрольные запуски. БПЛА взлетает с имитацией боевого заряда. Проверяется всё: отклик на команды, стабилизация камеры, работа под нагрузкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Поток техники вырос в разы по сравнению с прошлым годом, — подчеркивает Илья. — Мастерская работает круглосуточно. Ремонтируем то, что привезли с переднего края, обслуживаем оборудование при ротации расчетов. Свободного времени у парней практически нет.

Глядя на ряды готовых к отправке коробок, понимаешь: этот неприметный цех — такой же передний край, как и линия окопов. А в битве технологий преимущество получает тот, кто быстрее адаптирует промышленный подход к реальные требованиям передовой. Даже военно-политическое руководство Украины, еще недавно рекламировавшее такие проекты, как «стена дронов», и заявлявшее о своем господстве в воздухе и преимуществе в темпах производства БПЛА, теперь уже говорит о российских войсках беспилотных систем как о главной угрозе. На сегодняшний день уже очевидно, что в использовании сразу нескольких видов БПЛА решительное преимущество находится на стороне Российской армии.

Дмитрий Астрахань