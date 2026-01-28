Дальнобойный беспилотник с боеголовкой FPV-дрона: Британия показала БПЛА HAMMER

Источник изображения: topwar.ru

Британская компания Edinburgh Drone Company (EDC) показала ударный беспилотник-камикадзе HAMMER «с увеличенной дальностью полёта».

Масса боеголовки, которую несёт БПЛА, составляет 2,5 кг. БЧ аналогичного веса штатно несут FPV-дрон, например, кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ на 2,6 кг. Но HAMMER, запускаемый с катапульты, способен пролететь до 22 км, а с дополнительными аккумуляторами до 50 км.

Разработчик пояснил по поводу вооружения беспилотника:

HAMMER поддерживает кассетные боеприпасы и боеголовки, аналогичные тем, что используются в реактивных гранатомётах, что даёт операторам несколько вариантов нанесения ударов.

Сообщается, что в ходе недавних испытаний БЧ HAMMER пробила 600 мм бронированной стали, продемонстрировав свою эффективность на поле боя. Для сравнения, у ПГ-7ВЛ этот показатель составляет 500 мм, чего достаточно для поражения танков FPV-дронами.

Источник изображения: topwar.ru

В EDC заявили, что платформа была разработана с учётом «низкой стоимости»:

Мы намеренно сделали HAMMER простым и экономичным, его стоимость составляет £100 тыс., что ниже, чем у аналогичных европейских стартапов. При этом он уже готов к выполнению задач.

Как пояснил разработчик, его продукт способен обеспечить Британии суверенный потенциал в области производства дронов.