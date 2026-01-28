Войти
«Более эффективная конфигурация»: Индия представила проект нового лёгкого танка

Источник изображения: topwar.ru

Индийские компании Bharat Forge и Kalyani Strategic Systems (KSSL) представили проект лёгкого танка, разрабатываемого в инициативном порядке с целью побороться за крупный заказ Минобороны на этот тип машин.

Новым предложением данный конгломерат фирм стремится составить конкуренцию ЛТ Zorawar, который разрабатывается DRDO (примерный аналог «Ростеха») и частным концерном Larsen & Toubro (L&T) и уже проходит войсковые испытания.

Индийская армия планирует закупить всего около 354 ЛТ. Первые 59 машин уже забронированы за тандемом DRDO и L&T (Zorawar). Остальные 295 единиц будут закупаться через тендер по новой программе, где Bharat Forge и KSSL со своим танком как раз будут сражаться с Zorawar за основной контракт.

Их танк является амфибийным, с двумя водомётами в кормовой части. Его вес составляет около 25 т. Вооружение представлено 105-мм пушкой, которая даёт машине возможность поражать бронетехнику противника при сохранении лёгкости и мобильности. Она размещена в необитаемой башне.

Танк будет оснащён двигателем Caterpillar на пару с АКПП RENK, которые производятся в Индии. При этом конкурент, Zorawar, использует военный дизель Cummins, выпуск которого в стране не ведётся. Башня, пушка и АЗ разработаны KSSL – в отличие от Zorawar с импортной башней от бельгийской Cockerill.

Zorawar:

Источник изображения: topwar.ru

Демонстрация прототипа нового ЛТ запланирована на март 2026 года. Испытания должны начаться в сентябре 2026 года.

Западные обозреватели обратили внимание на новый проект:

Предложенная конфигурация лёгкого танка, возможно, более эффективна, чем Zorawar. Башня использует более тонкую броню. Более лёгкая башня позволяет использовать более толстую броню корпуса.

Имеется в виду, что у Zorawar крупногабаритная башня с экипажем, которую необходимо бронировать, чтобы защитить людей. У конкурента башня – это просто дистанционно управляемый модуль. Даже если её пробьют, экипаж в корпусе останется цел. Освободившийся вес идёт на усиление корпуса. Габариты пока не раскрываются, но машина с необитаемой башней обычно ниже. В условиях высокогорья Ладакха, где мало укрытий, низкий профиль – это лучшая «пассивная защита».

Но имеется нюанс, состоящий в том, что если у беспилотной башни откажет электроника или автомат заряжания, то танк полностью потеряет боеспособность.

