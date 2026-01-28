Юбилейная 50-я конференция «Академические чтения по космонавтике» открылась в Москве

27 января 2026 года в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана открылась юбилейная 50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных учёных — пионеров освоения космического пространства.

Конференция «Королёвские чтения» уже на протяжении почти 50 лет служит платформой для обмена знаниями и опытом среди ведущих ученых, инженеров и молодых специалистов, работающих в области освоения космического пространства.

Организаторами конференции выступили Госкорпорация «Роскосмос», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российская академия наук, Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства.

В рамках 3-дневной конференции будут представлены доклады специалистов ведущих предприятий — разработчиков ракетно-космической техники, научных организаций и ведущих высших учебных заведений о современных достижениях космонавтики, результатах фундаментальных исследований и разработок исторически сложившихся научных и конструкторских школ, об актуальных задачах развития отрасли и исследования космического пространства.

На конференции будет обсуждаться научное наследие пионеров освоения космического пространства и конструкторские школы ракетно-космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состояние развития отдельных её направлений; место космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития современного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по истории космической науки и техники.

Открыл конференцию ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. С приветственным словом выступили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, председатель чтений, генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев.

50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва. Источник: Валерий Агеев

Наиболее интересный доклад «О современном состоянии и перспективах развития средств выведения отечественной космонавтики» представил заместитель генерального директора по ракетным проектам «Роскосмоса» Дмитрий Баранов. Он, в частности, заявил л том, что в России работают над рядом проектов в рамках программы «Национальный «Космос». Это проект №1 «Спутниковая связь и наблюдение за Землей, №2 – «Навигация и время», №3 – «Пилотируемая космонавтика», №4 – «Суверенный конкурентоспособный доступ в космос», №5 – «Космическая наука», №6 – «Развитии космической ядерной энергетики России».

Для реализации этих планов в нашей стране разрабатываются новые ракеты-носители, в частности, СЛК, Старт-1М, Рокот М, Ангара 1М и Ангара 5М, Амур, Союз-5.

50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва. Источник: Валерий Агеев

Существующая базовая "Ангара-1.2" выводит на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны. Модернизированная же ракета будет выводить гораздо большую нагрузку. Ее предполагают запустить после 2035 года. Первый запуск модернизированной конверсионной ракеты "Рокот-М" с разгонным блоком "Бриз-КМ-2" планируется с космодрома Плесецк. Она сможет выводить на орбиту до 1,95 тонны полезной нагрузки.

Несмотря на то, что у России есть носители всех классов — тяжёлого («Ангара-А5»), среднего («Союз-2»), лёгкого («Ангара-1.2») и сверхлёгкого («Тополь»), из-за специфики ценообразования на рынке эти средства выведения стали неконкурентными.

Первый запуск новой ракеты «Союз-5» запланирован на 2026 года. Этот носитель будет способен выводить в два раза больше полезной нагрузки на низкую опорную орбиту, чем «Союз-2» — 17 тонн вместо 8,7.

Также отметил Баранов, первый пуск ракеты сверхлегкого класса "Иркут" с космодрома Плесецк намечен после 2030 года. Он будет выводить на низкую околоземную орбиту около 800 килограммов полезной нагрузки.

Валерий Агеев