Войти
Валерий Агеев

Юбилейная 50-я конференция «Академические чтения по космонавтике» открылась в Москве

177
0
0
Академические чтения по космонавтике
50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва.
Источник изображения: Валерий Агеев

27 января 2026 года в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана открылась юбилейная 50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных учёных — пионеров освоения космического пространства.

Конференция «Королёвские чтения» уже на протяжении почти 50 лет служит платформой для обмена знаниями и опытом среди ведущих ученых, инженеров и молодых специалистов, работающих в области освоения космического пространства.

Организаторами конференции выступили Госкорпорация «Роскосмос», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российская академия наук, Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства.

В рамках 3-дневной конференции будут представлены доклады специалистов ведущих предприятий — разработчиков ракетно-космической техники, научных организаций и ведущих высших учебных заведений о современных достижениях космонавтики, результатах фундаментальных исследований и разработок исторически сложившихся научных и конструкторских школ, об актуальных задачах развития отрасли и исследования космического пространства.

На конференции будет обсуждаться научное наследие пионеров освоения космического пространства и конструкторские школы ракетно-космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состояние развития отдельных её направлений; место космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития современного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по истории космической науки и техники.

Открыл конференцию ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. С приветственным словом выступили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, председатель чтений, генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев.


50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва.
Источник: Валерий Агеев

Наиболее интересный доклад «О современном состоянии и перспективах развития средств выведения отечественной космонавтики» представил заместитель генерального директора по ракетным проектам «Роскосмоса» Дмитрий Баранов. Он, в частности, заявил л том, что в России работают над рядом проектов в рамках программы «Национальный «Космос». Это проект №1 «Спутниковая связь и наблюдение за Землей, №2 – «Навигация и время», №3 – «Пилотируемая космонавтика», №4 – «Суверенный конкурентоспособный доступ в космос», №5 – «Космическая наука», №6 – «Развитии космической ядерной энергетики России».

Для реализации этих планов в нашей стране разрабатываются новые ракеты-носители, в частности, СЛК, Старт-1М, Рокот М, Ангара 1М и Ангара 5М, Амур, Союз-5.


50-я конференция «Академические чтения по космонавтике», посвящённая памяти академика С. П. Королёва.
Источник: Валерий Агеев

Существующая базовая "Ангара-1.2" выводит на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны. Модернизированная же ракета будет выводить гораздо большую нагрузку. Ее предполагают запустить после 2035 года. Первый запуск модернизированной конверсионной ракеты "Рокот-М" с разгонным блоком "Бриз-КМ-2" планируется с космодрома Плесецк. Она сможет выводить на орбиту до 1,95 тонны полезной нагрузки.

Несмотря на то, что у России есть носители всех классов — тяжёлого («Ангара-А5»), среднего («Союз-2»), лёгкого («Ангара-1.2») и сверхлёгкого («Тополь»), из-за специфики ценообразования на рынке эти средства выведения стали неконкурентными.

Первый запуск новой ракеты «Союз-5» запланирован на 2026 года. Этот носитель будет способен выводить в два раза больше полезной нагрузки на низкую опорную орбиту, чем «Союз-2» — 17 тонн вместо 8,7.

Также отметил Баранов, первый пуск ракеты сверхлегкого класса "Иркут" с космодрома Плесецк намечен после 2030 года. Он будет выводить на низкую околоземную орбиту около 800 килограммов полезной нагрузки.

Валерий Агеев

Права на данный материал принадлежат Валерий Агеев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Рокот
РС-12М
Компании
Роскосмос
Проекты
Военные учения
Плесецк
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink