В Италии спустили на воду новейшее океанографическое судно

147
0
0

В понедельник, 26 января, на верфи компании Fincantieri в Рива-Тригозо спустили на воду новое океанографическое судно "Квиринале" (Quirinale), предназначенное для ВМС Италии.

Как уточняет Naval Today, судно, предназначенное для научного картографирования и мониторинга, будет поддерживать инициативы Итальянского гидрографического института, укрепляя потенциал страны в области морских исследований и безопасности.

Океанографическое судно "Квириналь", Италия

Fincantieri


Длина океанографического судна достигает 110 метров, водоизмещение составляет около 6000 тонн. Вместимость – до 140 человек, включая экипаж и научный персонал.

Судно оснащено низкоэмиссионной электрической двигательной системой, предназначенной для минимизации выбросов парниковых газов и негативного воздействия на окружающую среду.

"Квиринале" спроектировали для работы в суровых климатических условиях, плоть до минус 16°C. На борту размещено передовое научное оборудование для гидрографических, океанографических и геофизических исследований. Оборудование включает автономный подводный аппарат и безэкипажный катер.

В состав технического оснащения также входят подъемные системы, предназначенные для научных операций, и система динамического позиционирования, обеспечивающая высокую точность и устойчивость во время исследовательских работ.

В компании Fincantieri подчеркивают, что при проектировании судна уделяли максимальное внимание экологичности платформы: внедрялись технологии сокращения выбросов, материалы с низким воздействием на окружающую среду. Еще одним важным фактором стала безопасность экипажа и научного персонала, для чего были разработаны специальные технические решения.

"Океанографическое судно "Квиринале" представляет собой образец технологического и промышленного совершенства на службе национальных интересов. Оно сочетает в себе передовые оперативные возможности и инновации", – заявил гендиректор Fincantieri Пьер-Роберто Фольджеро.

