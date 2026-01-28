Китай освоил 3D-печать металлом в космосе

3D-принтер сработал по плану на борту многоразового корабля

Китай провёл первый в своей истории эксперимент по 3D-печати металлических деталей непосредственно в космосе. Испытание прошло в полностью автономном режиме на борту многоразового космического корабля «Лихун-1» (Y1), без участия операторов с Земли.

Эксперимент состоялся 12 января во время суборбитального полёта. После пересечения линии Кармана аппарат поднялся на высоту около 120 км, где система 3D-печати начала работу в условиях микрогравитации. Оборудование было разработано Институтом механики Китайской академии наук и самостоятельно изготовило металлические компоненты прямо на борту корабля.

Технология печати металлических деталей в невесомости может быть использована для ремонта, модернизации и создания конструкций на орбите, открывая новые возможности для длительных космических программ.

После завершения эксперимента капсула с аппаратурой благополучно приземлилась с парашютом и была оперативно доставлена исследователям.