Китай освоил 3D-печать металлом в космосе

3D-печать металлом в космосе
3D-печать металлом в космосе.
Источник изображения: CAS

3D-принтер сработал по плану на борту многоразового корабля

Китай провёл первый в своей истории эксперимент по 3D-печати металлических деталей непосредственно в космосе. Испытание прошло в полностью автономном режиме на борту многоразового космического корабля «Лихун-1» (Y1), без участия операторов с Земли.

Эксперимент состоялся 12 января во время суборбитального полёта. После пересечения линии Кармана аппарат поднялся на высоту около 120 км, где система 3D-печати начала работу в условиях микрогравитации. Оборудование было разработано Институтом механики Китайской академии наук и самостоятельно изготовило металлические компоненты прямо на борту корабля.

Технология печати металлических деталей в невесомости может быть использована для ремонта, модернизации и создания конструкций на орбите, открывая новые возможности для длительных космических программ.

После завершения эксперимента капсула с аппаратурой благополучно приземлилась с парашютом и была оперативно доставлена исследователям.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
№1
28.01.2026 01:27
Вопрос в том  как на  Земле создать такие же условия.
