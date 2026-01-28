Войти
Отсоединяемая «ползущая» роботизированная рука открывает новый формат автоматизации

Отсоединяемая «ползущая» роботизированная рука
Отсоединяемая «ползущая» роботизированная рука.
Источник изображения: Gao, X., Yao, K., Junge, K. et al. A detachable crawling robotic hand. Nat Commun 17, 428 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-025-67675-8

Самостоятельно передвигающаяся рука с шестью пальцами способна манипулировать объектами там, где классические роботы не помещаются

Учёные представили новую роботизированную руку, способную отсоединяться от манипулятора и передвигаться, используя пальцы для передвижения.

Главной особенностью этой роботизированной руки является её способность отсоединяться от роботизированной руки и самостоятельно перемещаться, используя шесть пальцев, как конечности. Авторы работы утверждают, что эта особенность может быть полезна в промышленных условиях.

В отличие от человеческой руки, пальцы робота могут сгибаться как вперёд, так и назад. Это позволяет роботу удерживать предметы с обеих сторон основания (ладони) одновременно. Более того, он способен переносить небольшие предметы на «спине» (или «животе»), используя свободные пальцы для передвижения.

Рука отсоединяется от манипулятора и ползает. По мнению разработчиков, такие возможности могут быть полезны в промышленных условиях, где требуется манипулирование в труднодоступных локациях.

Хотя в настоящее время применение роботизированной руки ограничено промышленными задачами, авторы работы не исключают, что в будущем подобные роботы могут найти применение и в быту.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
