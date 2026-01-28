Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего

МФТИ представил сенсор, работающий в 10 раз быстрее аналогов

Российские исследователи из МФТИ представили прорывную разработку для аэрокосмической отрасли — датчик измерения гиперзвуковых ударных волн, который реагирует на колебания в 10 раз быстрее существующих коммерческих аналогов (за 33 микросекунды против 270). Создание такого устройства стало возможным благодаря использованию максенов — двумерных материалов на основе переходных металлов и углерода.

Ученые интегрировали максены в композит из поливинилиденфторида, получив гибкую пленку толщиной всего 90 микрометров. Этот материал обладает уникальной устойчивостью к резким перепадам температур (до 350 °C) и давления, неизбежным при гиперзвуковых скоростях, сохраняя при этом структурную целостность и высокую чувствительность.

Разработка уже привлекла внимание ведущих российских аэрокосмических компаний. Новый сенсор позволит эффективнее проектировать гиперзвуковые летательные аппараты, контролировать аэродинамические нагрузки и обеспечивать безопасность инфраструктуры в экстремальных условиях.