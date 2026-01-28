Полноценное пятое поколение: J-20A новой постройки взлетел с двигателями WS-15

Источник изображения: topwar.ru

Подобно российскому истребителю Су-57, который длительное время переходит на двигатель 2-го этапа АЛ-51Ф1 взамен АЛ-41Ф1, китайский J-20A также долго ожидал свою силовую установку – WS-15 вместо WS-10C.

J-20A совершил первый полёт с WS-15 ещё в июне 2023 года. Но тогда это был прототип, как и последующие поштучные опытные самолёты старой постройки, оборудованные новой силовой установкой как летающие лаборатории. На днях авиастроительная корпорация Chengdu опубликовала фотографии, на которых виден J-20A, окрашенный в жёлтый цвет, то есть это машина новой постройки. Форма его сопла характерна для двигателей WS-15.

Как отмечают западные обозреватели, переход в серийном производстве истребителей на силовую установку WS-15 свидетельствует о том, что J-20A стал полноценным представителем самолётов пятого поколения.

WS-10C по сути представляет собой глубокую модернизацию советского АЛ-31, в то время как WS-15 является продуктом совершенно иного уровня. Он использует монокристаллические лопатки турбины 4-го поколения, покрытые нанокерамикой, которые выдерживают повышенные температуры, что позволило обеспечить скачок мощности.

WS-15 выдаёт более 18 тонн тяги (14–14,5 т у WS-10C), что делает J-20 самым мощным двухдвигательным истребителем в мире, обошедшим американские F-22, которые оборудованы F-119 (у них около 15,8 т).

J-20 с WS-10C летает на сверхзвуке в режиме «прыжков» – после разгона на форсаже до сверхзвуковой скорости лётчик отключает его, переходя на крейсерский полёт, но скорость быстро падает, из-за чего приходится снова включать форсаж, расходуя драгоценное топливо, чтобы опять «пробивать» волновое сопротивление импульсом тяги. WS-15, напротив, позволяет стабильно двигаться на скорости 1,5–1,8 Мах в крейсерском режиме. Это один из ключевых признаков истребителей 5-го поколения – самолёт залетает в зону боя на сверхзвуке, выпускает ракеты и уходит, не выдавая себя жаром двигателя на форсаже.

Тогда как WS-10C имеет обычное сопло, WS-15 имеет управляемый вектор тяги: сопла могут отклоняться, что позволяет J-20 крутить «кульбиты» и выполнять сверхманёвренные виражи, которые раньше были доступны только российским Су-35/Су-57 и американскому F-22.