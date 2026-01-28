Войти
Военный эксперт оценил возможность контрнаступления ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Источник изображения: Валентин Спринчак/ТАСС

Полковник Басурин: ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления

Новая попытка контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции маловероятна, но в теории возможна. Об этом заявил политолог, полковник запаса Российской армии Эдуард Басурин в разговоре с военкором Юрием Котенком, который был опубликован в его Telegram-канале.

«Частично ВСУ уже пошли в наступление в районе Купянска. Противнику будет тяжело собрать большое количество резервов для атаки, но в теории возможно. У противника есть резервы и оружие для молниеносной атаки», — рассказал он.

Басурин отметил, что ежедневно США поставляют на Украину «по 15 самолетов оружия и боеприпасов».

18 января главком ВСУ Александр Сырский объявил о новых наступательных операциях в 2026 году. Он подчеркнул, что «в обороне победы не добудешь». В связи с чем он сообщил, что ВСУ применят тактику, которая заставит ВС РФ привлечь и перебросить значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия украинских войск.

Ранее генерал Попов заявлял, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в марте или апреле.

Надежда Корзун

Россия
США
Украина
Минoбороны РФ
