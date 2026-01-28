Министр обороны Украины подтвердил применение Россией дронов со Starlink

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских войск дронами со спутниковыми системами Starlink Илона Маска. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать очень быстро на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблемы для наших людей, для наших военных», – заявил Федоров.

По словам чиновника, работая над «математикой войны», необходимо «принимать быстрые решения и доводить их до конкретного результата».

Накануне советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра. По его словам, в отличие от БПЛА типа «Молния», этот тип дрона «топливный» и может летать до 500 км.

Он также заявил, что ВС РФ использовали подобные беспилотники при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого.

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.

Алексей Натин