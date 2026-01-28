Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений.

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанного между США и РФ, истекает уже 5 февраля. Впрочем, Вашингтон не спешит соглашаться с «джентльменским предложением» Москвы о взаимном ограничении еще на один год. Тем не менее Москва подготовилась к разным сценариям, а в перспективе, как считают эксперты, к теме ядерного сдерживания США могут подключиться и другие игроки.

Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). "Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, что срок действия документа заканчивается 5 февраля. Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали "джентльменской", однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

"Теоретически, если смотреть на календарь, небольшие шансы для позитивных решений еще остаются. Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны. Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать", – прокомментировал сложившуюся ситуацию Медведев.

Впрочем, зампред Совбеза уточняет: со стороны американской администрации заметны "сдвиги в правильном направлении". В частности, сегодня Белый дом, в отличие от времен президентства Джо Байдена, "пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс" на нанесение России стратегического поражения.

В связи с этим, для выстраивания какого-либо нового документа, который сможет прийти на замену ДСНВ, Москве необходимо убедиться в том, что Вашингтон действительно готов "на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала". Таким образом, Кремль не отказывается от возможности достижения взаимопонимания.

Об этом же в интервью ТАСС говорит и Сергей Рябков, замглавы МИД. По его словам, Россия не собирается отзывать предложения о соблюдении количественных ограничений в течение года. "Но такое объявление должно быть взаимным, параллельным", – добавил дипломат. При этом иных предложений о будущих документальных рамках двустороннего сдерживания Москва от Вашингтона до сих пор не получала.

На этом фоне Рябков считает, что США "договор, по большому счету, не нужен". "Мне кажется, это проявление внешнеполитического и военно-политического эгоизма, который очень свойственен сегодняшнему Вашингтону. Но это не остается незамеченным международным сообществом", – добавил он.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная "сделка" является "плохой" для США.

"Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских", – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС.

"За прошедший год диалог Москвы и Вашингтона действительно несколько выровнялся.

Однако тема договора об ограничениях наступательных вооружений между нашими странами поднималась крайне редко, причем инициаторами зачастую выступали именно мы", – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

"Администрация Трампа, очевидно, не особо заинтересована в сохранении текущих мер контроля. Более того, есть опасения, что Штаты и вовсе постараются выйти за "потолки" текущих ограничений путем установки дополнительных боеголовок, предварительно снятых со складского хранения, на уже имеющиеся носители", – подчеркивает он.

"Россия к подобному развитию событий готова. Другое дело, что Москве важно зафиксировать: ликвидация устоявшейся системы контроля над вооружениями станет итогом непродуманных действий США. Именно поэтому Медведев и Рябков вновь возвращаются к данной теме, причем в достаточно жестком ключе", – акцентирует собеседник.

"С их помощью Москва как бы зафиксировала по линии МИД и Совбеза, что Россия до сих пор готова обсудить будущие правила взаимного сдерживания. Тормозят процесс непосредственно американцы. Впрочем, даже при позитивной реакции Вашингтона на российское предложение ситуация будет далека от своего разрешения. Конечно,

при встречном движении со стороны США мы отложим опасную напряженность в диалоге двух ядерных держав на год вперед.

Но придерживаться временного моратория мало – важно работать над новыми документальными рамками. А здесь общих знаменателей у наших стран на сегодняшний день, к сожалению, нет", – говорит он.

"Вашингтон считает, что к новому формату контроля должен быть привлечен Пекин. Китай же намерен сторониться подписания подобных договоров. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что в будущие нормы также важно вписать потенциалы Франции и Британии, на что Штаты могут и не согласиться", – пояснил собеседник.

"Но даже если круг будущих подписантов будет определен, перед ними встанет непростая задача по определению понятийного аппарата обновленных соглашений. Сейчас в документах используются термины и обороты, пригодные для начала текущего столетия. Но с тех пор ситуация изменилась. Появились новые мощные вооружения, тот же "Буревестник". И все это необходимо четко и профессионально прописать", – уточнил эксперт.

"Впрочем, Россия переживет и отказ США

от предлагаемого нами моратория. Эскалировать ситуацию путем резкого наращивания числа ядерных боеголовок Москва не намерена. Скорее, речь будет идти об ответных действиях: если Америка будет оставаться в рамках показателей, предусмотренных ДСНВ, то мы поступим так же", – акцентирует Кашин.

Вашингтон давно пришел к выводу, что действующие положения договора для него невыгодны, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай". "В частности, Штаты недовольны двусторонним характером документа", – продолжает он.

"Их задача – ограничить растущий ядерный потенциал Китая путем подписания большого и крупного соглашения, которое примут сразу несколько государств. Пока к его подписанию предпосылок нет. Поэтому Трамп дает ДСНВ шанс "умереть собственной смертью", а параллельно развивает идею "Золотого купола"", – напоминает собеседник.

"Конечно, мы привыкли к правилам игры в сфере сдерживания.

Но это не означает, что без обновления договора в каком-либо виде мы не сможем отстаивать собственных интересов. Кроме того, ответственность за подвешенное состояние глобального контроля рискует полностью лечь на плечи США", – добавил эксперт.

"Впрочем, эта ситуация может открыть перед Россией и интересные дипломатические перспективы. Напомню, что в БРИКС состоят три ядерные державы. Помимо Москвы, речь идет о Нью-Дели и Пекине. Не исключаю, что на фоне неприятной дипломатической игры Штатов мы с Индией и Китаем сможем выработать единую позицию по мерам сдерживания", – заключил Ткаченко.

Евгений Поздняков