Как будет выглядеть новая атака США на Иран.

США концентрируют на Ближнем Востоке серьезные ударные силы, у берегов Ирана уже находится американская авианосная группа. Возможно, перед нами блеф, но некоторые признаки способны безошибочно показать подготовку США к новой атаке на Иран. По каким сценариям она может происходить?

Дональд Трамп заявляет, что США собрали у берегов Ирана "большую армаду", и она даже "больше, чем у Венесуэлы". Центральное командование вооруженных сил США также официально подтвердило, что "авианосная ударная группа "Авраам Линкольн" в настоящее время развернута на Ближнем Востоке".

Первыми признаками того, что США готовы вмешаться в иранские события силой, несколько ранее стала переброска подразделений 160-го авиационного полка спецопераций на Ближний Восток. Вместе с угрозами Дональда Трампа это сразу же породило спекуляции на тему возможного ареста кого-то из иранского руководства – например, аятоллы Хаменеи.

Но спецоперации так не проводятся – чтобы захватить Мадуро, американцам понадобилась многомесячная подготовка. Иран как военная сила кратно сильнее Венесуэлы, а сами иранцы после нападения Израиля и США в прошлом году явно должны быть настороже. Протесты тем временем были подавлены и стихли. Казалось бы, момент для вмешательства упущен.

Тем не менее США продолжили подготовку к какой-то операции в регионе. Все последние дни идет интенсивная доставка средств поражения для авиации на американские авиабазы вокруг Ирана. На случай гипотетических ударов по американским базам избыточный персонал с них эвакуируют.

Не так давно на аэродромы Испании были переброшены самолеты-заправщики, что может свидетельствовать о намерении использовать в ударе бомбардировочную авиацию, как и в прошлый раз. Учитывая появление ударной авианосной группы (УАГ) – сосредоточение сил против Ирана налицо.

Идут и традиционные отвлекающие маневры. Как и перед операцией "Полуночный молот" по нанесению удара по Ирану в прошлой войне, США опять гоняют бомбардировщики по Азиатско-Тихоокеанскому региону с намеком на развертывание на авиабазе Гуам. Это дает американцам свободу в части дезинформации.

Они могут повториться и нанести удар с западного направления, а могут с восточного – и там и там есть признаки готовящейся атаки.

С политической точки зрения США тоже активны – из запасников Вашингтона вытащили Резу Пехлеви, сына последнего шаха Ирана, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года. "Наследник престола" еще в ходе беспорядков 11 января призвал их участников к большей активности и опубликовал некий план реформ, из которых в основном известно признание Израиля и восстановление отношений с США, а также "поставка нефти мировому сообществу". Что значит последнее, не совсем понятно, так как Иран уже поставляет нефть мировому сообществу. Так или иначе – все это имеет явные признаки подготовки к операции по смене режима.

Непонятно, какие цели преследуют США. Иран имеет прочные государственные институты и двойной контур управления – наличие президентской и религиозной ветвей власти не дает нарушить управление страной, уничтожив даже несколько лидеров. Максимум, что получится – выигрыш нескольких дней для первых ударов. Беспорядки подавлены. Без коллапса государства восстановление монархии в Иране невозможно.

Есть несколько возможных сценариев действий Вашингтона. Первый – США просто хотят добить ракетно-ядерную программу Ирана. Нанесенный ранее ущерб отбросил иранцев назад, но не был критическим.

Второй – США планируют использовать новые удары для перезапуска беспорядков и сноса текущей версии иранской государственности. Систематические удары могут в теории через какое-то время дезорганизовать управление страной, нарушить работу гражданской инфраструктуры, привести к перебоям с поставками продуктов и питьевой воды и спровоцировать новые бунты.

Тогда стоит предполагать, что

у США имеется какой-то козырь, способный влиять на внутрииранские расклады, который они пока не показывают. В этом случае игрища с Пехлеви могут быть просто отвлекающим маневром.

Третий – США планируют организацию террора по отношению к иранскому руководству. Это в чем-то похоже на идею перезапуска беспорядков с помощью авиаударов, так как управление страной будет нарушено, и это тоже скажется на мирном населении.

Четвертый – США могут поднять бунт на небольшой части Ирана и забросить туда Пехлеви-младшего, в задачу которого будет входить объявление себя правителем страны и создание марионеточного правительства, которое США и Израиль тут же признают и начнут поддерживать силой. В вариантах три и четыре 160-й авиаполк будет очень кстати.

Наконец, Трамп может просто вписаться против Ирана, чтобы получить что-то от Израиля или по причине солидарности с этой страной. В 2025 году США в очередной раз убедились, что современные системы ПВО бессильны против американской авиации, и они без проблем могут повторить. Кроме того, США на этот раз могут нанести удар крылатыми ракетами воздушного базирования и в воздушное пространство Ирана их бомбардировщики могут просто не входить.

Трамп может использовать эти удары в целях, никак с Ираном не связанных. Например, чтобы попытаться напугать Глобальный Юг американской мощью и решимостью применять ее без ограничений.

Окажет ли американский удар серьезное влияние на Иран как на государственную систему, будет зависеть от того самого "козыря в рукаве" – какого-то значимого фактора в самом Иране. Если такового нет, то тех сил, которые есть у США в регионе, не хватит для нанесения Ирану решающего ущерба. Однако в Венесуэле у США тоже было очень мало сил и вся операция шла пару часов, а эффект был – и недооценивать американцев нельзя.

Израиль, естественно, будет участвовать. При этом, видимо, основную массу ударов нанесет именно тактическая авиация Израиля, а самые сложные цели достанутся США.

Стоит упомянуть и еще одно обстоятельство – для защиты Израиля от иранских баллистических ракет США должны будут перевести в Средиземное море несколько эсминцев с ракетами SM-3. В прошлую войну эти эсминцы сбили большую часть иранских ракет. Масса видео с яркими точками в небе над Израилем (баллистическую ракету на боевом пути с большого расстояния не видно, если она не взорвется в полете) показали их эффективность (вместе с израильскими ЗРК).

Переход таких кораблей ближе к Израилю будет ярчайшим разведпризнаком того, что вся эта концентрация сил – не блеф. В целом, скорее всего, американцы будут готовы к удару в последних числах января – начале февраля.

Возможности Ирана по ответным действиям ограничены. Если иранцы заранее рассредоточат свой ракетный арсенал, то смогут нанести какие-то потери и американским войскам в регионе, и Израилю. Отсутствие фактора внезапности, который так помог Израилю в 2025 году, и понимание методов и возможностей противника также поможет Ирану в организации противодействия.

Теоретически Иран способен повторить успех сирийцев в 2018 году и сбить один или несколько самолетов противника. Это не окажет влияния на ход войны, но политически было бы успехом. Что-то смогла бы сделать иранская авиация, если ее правильно применить в горных районах на севере страны, где у ВВС Израиля будут ограниченные ресурсы по наблюдению за воздушным пространством.

Как бы ни изжила себя текущая иранская политическая система, ни ее снос американцами, ни расправы над иранскими силовыми структурами для России были бы крайне невыгодны. России нужен стабильный, мирный и не прозападный Иран – хотя бы потому, что иначе связь по воздуху между авиабазой Хмеймим в Сирии и Россией окажется под вопросом. А также по многим другим, еще более важным интересам России на Ближнем Востоке и в целом Глобальном Юге.

Александр Тимохин