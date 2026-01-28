Войти
«На основе российских технологий»: чехи разработали для ВСУ БПЛА «Ян Жижка»

Источник изображения: topwar.ru

Чешская компания Spark разработала новый ударный беспилотник, некоторое количество таких БПЛА предполагается поставить ВСУ для проведения испытаний. Как утверждается, новый дрон разрабатывался на основе технологий, применяемых в показавших чрезвычайно высокую эффективность российских оптоволоконных БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Чехи назвали свое детище «Ян Жижка».

В ходе недавно проведенных в районе чешского города Бероун испытаний дрон показал способность выполнять резкие маневры, взлетать и намеренно выключать двигатели, имитируя режим ожидания перед атакой, после чего возобновлял полет. При этом беспилотник может управляться через оптоволокно, что делает его устойчивым к воздействию РЭБ, а также работать в радиорежиме. По словам разработчиков, аппарат способен нести несколько килограммов взрывчатки. Как утверждают представители SPARK, при разработке «Яна Жижки» использовались российские технологии, доступ к которым чехи получили, изучив предоставленный Киевом один из захваченных в зоне СВО оптоволоконных БПЛА «КВН».

Ранее сообщалось, что Франция передала ВСУ дальнобойные беспилотники Rodeur, способные преодолевать расстояние до 500 километров и находиться в воздухе около пяти часов. Президент компании-производителя EOS Technologie Марк Зульяни заявил, что армии стран Европы могли бы использовать такие БПЛА «в качестве щита», тогда как для Украины они становятся «мечом». Зульяни также отметил, что поставки вооружений Киеву дают западному военно-промышленному комплексу возможность испытывать новые технологии в реальных боевых условиях.

