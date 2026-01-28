Новичок в военном-морском судостроении предложил норвежскому флоту универсальную платформу

Компания Ulstein предложила Королевскому военно-морскому флоту Норвегии проекты новых судов класса "Стандарт". Как отмечает Naval News, хотя главными направления модернизации национальных ВМС стали новые фрегаты и дизель-электрические подлодки "Тип-212CD", приобретение до 28 новых судов на унифицированной платформе считается одним из наиболее масштабных и инновационных этапов этой программы.

В настоящее время Королевский военно-морской флот Норвегии и Береговая охрана, являющаяся его неотъемлемой частью, помимо фрегатов и подводных лодок, эксплуатируют три крупных патрульных корабля класса "Ян-Майен" и арктический патрульный корабль "Свальбард". Однако состав флота также включает большое количество патрульных катеров, тральщиков, легких корветов и других вспомогательных судов, распределенных по двенадцати различным классам. Это делает техническое обслуживание и поддержку на протяжении всего жизненного цикла сложным и дорогостоящим процессом. Решить эту проблему поможет универсальная многоцелевая платформа.

Многоцелевая универсальная платформа типа "Стандарт" Ulstein

Предполагается, что для Береговой охраны построят 18 средних патрульных кораблей и 10 больших кораблей для защиты шельфовой зоны. Их основное предназначение – патрулирование и разведка, наблюдение и рекогносцировка, а также уничтожение и постановка мин с ограниченными возможностями противолодочной борьбы.

План состоит в том, чтобы начать производство первого корабля в 2027 году и сдать его в эксплуатацию в 2030 году. Кроме того, норвежцы рассчитывают, что их концепция вызовет интерес у партнеров по НАТО, что поспособствует экспортным заказам.

Местный гигант в сфере морского проектирования и судостроения Ulstein объявил о сотрудничестве с норвежской верфью Larsnes Mek Verkstad с целью предложить свои проекты для удовлетворения требований Королевского флота.

За последние 15 лет Ulstein и Larsnes совместно построили 65 судов длиной от 36 до 160 метров. Хотя ни одна из компаний не имеет опыта создания военных кораблей, планируется использовать их проверенные компетенции в разработке гибких, модульных и стандартизированных платформ.

Как обращает внимание Naval News, включение в проект Larsnes имеет важное значение, поскольку увеличивает доступные производственные мощности, так как верфь компании в последние годы значительно расширилась за счет инвестиций.

Согласно предложению Ulstein, для Береговой охраны предназначен корабль длиной 57 метров, а для шельфовой зоны – 96 метров. Обе платформы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить работу большого количества различных пилотируемых и беспилотных систем, включая надводные, подводные и летательные.

Еще одна важная деталь – это ориентация на гражданские системы и стандарты эксплуатации, как того требуют норвежские ВМС, что позволит снизить затраты на техническое обслуживание, а также даст возможность при необходимости привлекать гражданских моряков с условием небольшой переподготовки.