ВМС Германии могут отказаться от «мега-фрегатов» F126

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Германии могут отказаться от амбициозной программы создания «мега-фрегатов» в рамках проблемного проекта F126 из-за преследующих её проблем, выбрав взамен более быструю закупку менее сложных и не столь габаритных кораблей для удовлетворения неотложных потребностей флота.

F126 длиной 166 м и водоизмещением 10,5 тыс. т создавался как многоцелевой фрегат, который должен был стать одним из крупнейших и наиболее смертоносных вымпелов в Европе, способным проводить длительные миссии (сроком до 24 месяцев) даже в суровых условиях Заполярья (благодаря ледовому классу 1C).

Проект был присужден в 2020 году голландскому судостроителю Damen, по контракту с которым предусматривалось строительство 6 кораблей (которые в итоге обошлись примерно в €9 млрд), первый из которых планировалось сдать в 2028 году, а достигнуть начальной оперативной готовности он должен был до конца текущего десятилетия, что многие изначально критиковали как нереализуемую перспективу.

Фрегат Brandenburg проекта F123:

Источник изображения: topwar.ru

Однако программа столкнулась с серьёзными задержками, перерасходом средств, а также с техническими и организационными проблемами, в результате чего голландская верфь не в состоянии уложиться в сроки.

Переговоры между Damen и правительством ФРГ продолжаются, но проект отстаёт от графика на несколько лет, и введение в строй первых кораблей отложено до середины 2030-х годов. Это может надолго оставить ВМС Германии с фрегатами F123 Brandenburg, которые командование рассматривает как морально и технически устаревший тип, не говоря уже про дефицит возможностей на море.

В этой связи Берлин рассматривает менее рискованную альтернативу: закупить до 8 фрегатов на основе проверенной конструкции MEKO A-200 от компании ThyssenKrupp Marine Systems. Эти перспективные корабли с ориентировочным водоизмещением около 3000–4000 т будут значительно легче. Таким образом, акцент делается на скорости строительства, проверенной системной интеграции, а также меньшей сложности работ и стоимости (единица оценивается в €1 млрд).

MEKO A-200:

Источник изображения: topwar.ru

Немецкие СМИ сообщают о скором подписании контракта по A-200, с поставкой первого корабля к декабрю 2029 года. Этот шаг рассматривается как практичный «план Б» для быстрого увеличения количества вымпелов в составе ВМС Германии, но он вызвал критику со стороны немецких верфей, входивших в первоначальный консорциум по F126 (которые рискуют потерять свою долю в проекте).

Параллельно рассматривается возможность модернизации F123, которая обойдётся в €1,2-1,5 млрд за 4 корабля, чтобы они могли дослужить до 2035 года.

Подчёркивается, что программа F126 ещё официально не отменена, поскольку переговоры с Damen продолжаются, и окончательное решение пока не принято, но выделение средств (приблизительно €7,8 млрд, утверждённых парламентом для альтернативных решений) свидетельствует о значительном снижении перспектив создания «мега-фрегатов» и, в лучшем случае, о переносе программы на гораздо более поздний срок.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Damen Shipyards
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
MEKO 200
