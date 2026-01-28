Россия может испытывать теплозащиту космических аппаратов вместе с Белоруссией

Результаты таких исследований "позволят полностью подтвердить работоспособность, сертифицировать теплозащиту спускаемого аппарата в условиях таких экстремальных погружений", отметил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия продолжит исследования теплозащитных покрытий для космических аппаратов, в испытаниях может принять участие Белоруссия. Об этом сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин в рамках Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева (Королёвские чтения).

"Теплозащитные покрытия, которые используются в комплексе "Венера-Д", являются продолжением исследований и разработок уже сейчас созданных теплозащитных покрытий, которые создавались для пилотируемого корабля "Орел". Это позволило в разы уменьшить массу относительно массы теплозащитных покрытий спускаемого аппарата, несмотря на вход в плотные слои атмосферы на 11 км в секунду, и передавать эту массу для использования в аэростатных модулях орбитального аппарата. <…> Начиная с эскизного проекта, который начнется буквально через один-два месяца, эти исследования теплозащитных покрытий будут продолжены с участием испытательных стендов в России и, возможно, в Белоруссии", - сказал Марфин.

Он отметил, что результаты таких исследований "позволят полностью подтвердить работоспособность, сертифицировать теплозащиту спускаемого аппарата в условиях таких экстремальных погружений".

"Королёвские чтения - 2026" проходят с 27 по 30 января.