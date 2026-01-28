Войти
ТАСС

Россия может испытывать теплозащиту космических аппаратов вместе с Белоруссией

151
0
0
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © POOL

Результаты таких исследований "позволят полностью подтвердить работоспособность, сертифицировать теплозащиту спускаемого аппарата в условиях таких экстремальных погружений", отметил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия продолжит исследования теплозащитных покрытий для космических аппаратов, в испытаниях может принять участие Белоруссия. Об этом сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин в рамках Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева (Королёвские чтения).

"Теплозащитные покрытия, которые используются в комплексе "Венера-Д", являются продолжением исследований и разработок уже сейчас созданных теплозащитных покрытий, которые создавались для пилотируемого корабля "Орел". Это позволило в разы уменьшить массу относительно массы теплозащитных покрытий спускаемого аппарата, несмотря на вход в плотные слои атмосферы на 11 км в секунду, и передавать эту массу для использования в аэростатных модулях орбитального аппарата. <…> Начиная с эскизного проекта, который начнется буквально через один-два месяца, эти исследования теплозащитных покрытий будут продолжены с участием испытательных стендов в России и, возможно, в Белоруссии", - сказал Марфин.

Он отметил, что результаты таких исследований "позволят полностью подтвердить работоспособность, сертифицировать теплозащиту спускаемого аппарата в условиях таких экстремальных погружений".

"Королёвские чтения - 2026" проходят с 27 по 30 января. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink