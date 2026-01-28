Войти
Lenta.ru

В США заговорили о российской ИИ-системе для управления боевыми действиями

153
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Forbes: Российская ИИ-система «Свод» ускорит принятие решений на передовой

Россия планирует внедрить в войска цифровой инструмент поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработка получила наименование «Свод». Об этом пишет Forbes.

Известно, что «Свод» разработан для сбора и систематизации множества источников разведданных, включая данные со спутников, аэрофотоснимки и отчеты разведки. При помощи передовых методов обработки, включая ИИ, система сможет анализировать поступающие данные, моделировать потенциальные оперативные сценарии и оказывать помощь командирам в принятии решений.

Отмечается, что речь идет не об отдельном устройстве, а о программе, которая работает в сети существующих военных платформ. Командиры смогут использовать данные через компьютеры или планшеты на тактическом уровне.

В материале напомнили, что российские войска опираются на высокоцентрализованную командную структуру, делающую упор на строгое выполнение приказов. Но реалии боевых действий все чаще заставляют полагаться на штурмы небольшими подразделениями, в которых важны быстрая оценка ситуации и адаптация к местным условиям.

«На практике "Свод" предлагает технологическое решение, обеспечивающее некоторую тактическую гибкость при сохранении централизованного управления, что потенциально способствует более эффективному выполнению задач», — пишут авторы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спутниковая система «Рассвет», которую называют российским аналогом Starlink, сможет изменить систему управления войсками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
AI
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink