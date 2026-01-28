СМИ узнали о скорой смене руководства СНСЗ

Войти
Руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в доверительном управлении банка ВТБ) в феврале сменит гендиректора Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ). Как рассказали источники РБК в судостроительной отрасли, контракт Владимира Середохо заканчивается 6 февраля, и руководство ОСК не планирует его продлять, о чем нынешнего главу верфи уведомили в конце 2025 года.

По информации собеседников издания, предприятие возглавит Сергей Карачков – гендиректор АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС). С ним в Санкт-Петербург переедет его команда заместителей, о чем Карачков объявил на одном из совещаний в конце прошлого года, утверждает один из источников. Карачков руководит ЮЦСС с марта 2024 года, он был назначен новым руководством корпорации после перехода ОСК под контроль банка ВТБ.

В цехе Средне-Невского судостроительного завода

Пресс-служба СНСЗ


Владимир Середохо – один из старейших управленцев в судостроительной отрасли: по данным базы СПАРК, он возглавляет СНСЗ с ноября 2008 года, то есть директором предприятия он стал на следующий год после создания Объединенной судостроительной корпорации. Он руководил заводом при всех пяти главах ОСК – при Романе Троценко, Андрее Дьячкове, Владимире Шмакове, Алексее Рахманове и Андрее Пучкове.

Собеседники РБК называют две причины непродления контракта Середохо. Первая – пенсионный возраст: в марте ему исполнится 67 лет. Вторая причина – политика ОСК по смене директоров, работавших на верфях при предыдущем директоре корпорации Алексее Рахманове.

В конце 2025 года должности первого заместителя гендиректора СНСЗ лишился Сергей Макеев, человек из команды Середохо. Как рассказал один из источников РБК, с ним не продлили контракт.

СНСЗ освоил выпуск кораблей и судов из композитных материалов. Сейчас верфь строит серию тральщиков проекта 12700 (шифр "Александрит"). К настоящему времени российскому ВМФ переданы девять таких кораблей. Еще шесть – законтрактованы и находятся на разных этапах производства.

Напомним, что банк ВТБ получил ОСК в доверительное управление на пять лет осенью 2023 года. Бывшего гендиректора корпорации Алексея Рахманова тогда сменил Андрей Пучков, до этого назначения занимавший должность первого вице-президента банка ВТБ, курировавшего в том числе непрофильные активы. Совет директоров ОСК возглавил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В течение первого года после передачи ОСК банку новое руководство сменило руководителей "Адмиралтейских верфей", "Северной верфи", завода "Красное Сормово", "Балтийского завода".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Адмиралтейские верфи
Балтийский завод
Красное Сормово
ОСК
Северная верфь
СНСЗ
СПАРК
Персоны
Костин Андрей
Проекты
пр. 12700
