Нидерланды создают противодроновую ПВО из зенитных комплексов ACSV Skyranger 30

Источник изображения: topwar.ru

Готовясь к военному противостоянию с Россией, Нидерланды проводят глубокую модернизацию войсковой ПВО, создавая противодроновый эшелон, призванный прикрыть малые высоты.

В декабре 2025 года Нидерланды подписали контракт на 22 системы Skyranger 30, оснащённые не только 30-мм пушкой, но и ПУ для ЗУР (вероятно, Stinger), на мобильной и стационарной платформах на сумму около €1 млрд. Соглашение включает полную интеграцию с системами управления и контроля от Kongsberg, что позволит Skyranger работать в единой сети с ЗРК NASAMS и NOMADS, заказанными в 2024 году. Поставки, как ожидается, начнутся в конце 2028 года и завершатся к концу 2029 года.

В качестве шасси была выбрана гусеничная бронемашина ACSV G5 от немецкой компании FFG благодаря её высокой грузоподъёмности, отличной проходимости по бездорожью и низкому давлению на грунт. Как предполагается, в таком виде Skyranger обеспечат эффективное мобильное прикрытие бронетехники на пересечённой местности.

Как сообщается, первые платформы ACSV G5, на которых будут размещены зенитные комплексы, уже переданы Нидерландам.

В дополнение к уже заказанным 40 машинам ACSV G5, включая предназначенные для Skyranger, Нидерланды выразили намерение приобрести ещё более 120 единиц для удовлетворения потребностей армии в гусеничной бронетехнике.

В части Skyranger 30 контракт будет расширен, если правительство одобрит создание нового танкового батальона на Leopard 2A8 (согласно структуре НАТО обычно на роту приходится 3-4 зенитные установки). На данный момент ОБТ Нидерланды не имеют.

