Navantia начала строительство модулей для кораблей обеспечения FSS ВМС Великобритании

Дизайн корабля поддержки класса FSS, Великобритания
Источник изображения: UK MoD

ЦАМТО, 27 января. Испанская компания Navantia 23 января сообщила о состоявшейся на предприятии в Пуэрто-Реал (Кадис) церемонии, посвященной началу строительства модулей для кораблей обеспечения FSS (Fleet Solid Support), предназначенных для ВМС Великобритании.

После завершения строительства модулей FSS в Испании, они будут доставлены морским транспортом на предприятие Harland & Wolff в Белфасте для окончательной сборки.

Церемония резки стали для строительства первого корабля состоялась 3 декабря 2025 года на предприятии Navantia UK в Апплдоре (Великобритания). Начало работ на верфи в Пуэрто-Реал демонстрирует прогресс программы спустя три года после подписания контракта. На церемонии резки стали в Кадисе присутствовали военный атташе Великобритании в Испании капитан Энтони Крэбб.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года по итогам конкурса МО Великобритании выбрало консорциум Team Resolute (входят компании BMT, Harland & Wolff и Navantia UK) предпочтительным претендентом на строительство трех кораблей обеспечения FSS (Fleet Solid Support) для ВМС страны.

В январе 2023 года Министерство обороны Великобритании заключило с консорциумом Team Resolute соответствующий контракт стоимостью 1,6 млрд. фунтов стерлингов. По условиям контракта, строительство кораблей должно начаться в 2025 году, а к 2032 году все три корабля должны быть приняты на вооружение.

Как предполагается, новые корабли заменят три состоящих на вооружении ВМС Великобритании транспорта снабжения: "Форт Остин" и "Форт "Розали" (введены в эксплуатацию в конце 1970-х гг.), а также "Форт Виктория" (введен в эксплуатацию в 1994 году).

Новые корабли с гражданским экипажем предназначены для доставки боеприпасов, запасных частей, продовольствия и других материальных средств выполняющим задачи в различных районах Мирового океана оперативным соединениям ВМС Великобритании, включая авианосную ударную группу.

Большинство блоков и модулей для кораблей будут построены на предприятиях выкупленной в 2025 году Navantia UK компании Harland and Wolff в Белфасте и Аплдоре. Так, в Аплдоре будут собираться носовые части. Строительство средней части будет осуществляться в Кадисе, а окончательная сборка с кормовой секцией – на принадлежащей Navantia UK верфи Harland & Wolff в Белфасте.

