"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2"

"Роскосмос": ракета "Ангара-1.2" будет сдавать на вооружение

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Летные испытания ракеты лёгкого класса "Ангара-1.2" завершены, она будет сдаваться на вооружение и приниматься в эксплуатацию, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

"По "Ангаре-1.2" у нас были зачетные испытания, то есть у нас закончилась программа летных испытаний, машина сейчас будет сдаваться на вооружение или приниматься в эксплуатацию, это формулировки, можно и так, и так говорить", - сказал Баранов на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва.

При этом он уточнил, что весь комплекс "Ангара", куда входят как лёгкая, так и тяжёлая ракеты, пока ещё в эксплуатацию не принимается, так как испытания тяжёлой "Ангары-А5" не завершены. В то же время, по словам Баранова, по лёгкой "Ангаре" "есть экономические вопросы".