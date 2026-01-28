США повышают живучесть БМП Bradley установкой комплекса активной защиты Iron Fist

Источник изображения: topwar.ru

Компания Elbit Systems заявила о получении контракта на сумму $228 млн от GD-OTS на поставку комплекса активной защиты Iron Fist для бронемашины Bradley армии США:

Наш продукт будет способствовать повышению живучести бронетехники в условиях современных противотанковых угроз.

Минобороны США поручило американской компании GD-OTS интегрировать КАЗ на БМП Bradley. Она сделала выбор в пользу Iron Fist, который, как постоянно заявляет разработчик, прошёл боевое крещение в Газе. Оборудованию КАЗ подлежит новая версия M2A4 Bradley, которой по завершении работ даётся обозначение М2А4Е1.

Данная модификация, помимо возможности перехвата ПТУР, выстрелов РПГ и, по словам разработчика, дронов, получает улучшенную оптику (новый прицел наводчика с усовершенствованным тепловизором), усовершенствованную систему климат-контроля (новый кондиционер для экипажа и десанта, что существенно при работе в жарком климате с обилием работающей электроники), модернизированные генераторы и системы распределения питания (чтобы они могли «потянуть» радары КАЗ без потери мощности двигателя).

Ранее, в 2024 году, были выделены первые крупные суммы (всего $219 млн) для закупок КАЗ на Bradley. Точное количество M2A4E1 в строевых частях официально не разглашается. Армия США планировала закупить КАЗ Iron Fist для оснащения одной бронетанковой бригадной боевой группы (ABCT). Это примерно 130-150 машин. Процесс переоборудования идёт постепенно.

На 2026-2027 годы армия запросила средства на дооснащение ещё 10 батальонов (в одном по штату числится 31 БМП Bradley), чтобы полностью закрыть потребности сил быстрого реагирования в Европе и Южной Корее. В сумме это может довести число машин с КАЗ до почти полутысячи. Но всё зависит от темпа работ по модернизации M2A4, так как установка КАЗ является дорогой опцией, требующей сложной настройки электроники. Стоимость только Iron Fist, без учёта иных работ, оценивается в диапазоне $1-2 млн.