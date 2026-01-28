Баканов: спутник "Бион" позволил не допустить ошибку в наклонении орбиты РОС

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" отметил, что спутник был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в степях Оренбургской области 19 сентября

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Запуск спутника "Бион-М" №2 позволил не допустить ошибку в выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на форуме AMTExpo 2026.

Он напомнил, что спутник "Бион-М" №2 был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в степях Оренбургской области 19 сентября. Это было сделано, чтобы понять, можно ли запускать на полярную орбиту Российскую орбитальную станцию.

"Выяснилось, что радиационная нагрузка на полярной орбите превышает ту, на которой сейчас находится Международная космическая станция. Благодаря этому эксперименту мы смогли сделать выводы и не допустить ошибку в том наклонении орбиты, которую мы выбираем", - подчеркнул глава Роскосмоса.