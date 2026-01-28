Войти
В РФ разработали сплав для космического двигателя, выдерживающий 1 тыс. градусов

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил, что основная часть этого двигателя будет изготовлена на 3D-печати

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Курчатовский институт для освоения дальнего космоса помог разработать специальный сплав для двигателя, выдерживающий более 1 тыс. градусов. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"У нас с этого года в рамках национального проекта стартует федеральный проект "Космический атом" - это создание буксира-движка для дальнего космоса. Здесь также крайне важны прочностные характеристики. И благодаря Курчатовскому институту был разработан соответствующий сплав молибденовый, упрочненный керамикой из карбида титана, который держит диапазон нагрузки в градусах до более 1 тыс. градусов Цельсия и может работать до 10 лет. Мы как раз в этом году с вами будем соответствующим образом все эти решения оформлять и реализовывать", - сказал он на форуме новых материалов, химии и технологий AMTExpo 2026.

Он уточнил, что основная часть этого двигателя будет изготовлена на 3D-печати. 

