В России испытывают материалы для использования в космосе при -270 градусах

Материалы также тестируют при высокой радиационной нагрузке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" тестирует материалы для применения в космосе при температурах до -270 градусов и высокой радиационной нагрузке. Об этом заявил президент научного центра Михаил Ковальчук.

"[Наши] установки испытывают механические свойства материалов при температуре -270 градусов и при огромных радиационных нагрузках. Для космоса", - сказал Ковальчук, выступая на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.