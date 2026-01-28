Первый полет сверхлегкой ракеты "Иркут" планируется после 2030 года

Эта ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 780 кг полезной нагрузки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя сверхлегкого класса "Иркут" с космодрома Плесецк может быть осуществлен после 2030 года. Это следует из презентации заместителя главы Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

Баранов продемонстрировал презентацию на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева. Согласно ее данным, первый пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области планируется после 2030 года.

Новая сверхлегкая ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 780 кг полезной нагрузки.

Согласно представленным в 2021 году данным в журнале "Космическая техника и технологии" (издание Ракетно-космической корпорации "Энергия"), предполагается как одноразовая, так и многоразовая версия "Иркута".