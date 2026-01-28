Оман присоединился к "Соглашениям Артемиды" по освоению Луны

Он стал 61-й страной, подписавшей эти соглашения, подтвердив свою приверженность мирному освоению и использованию космического пространства

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Оман подписал реализуемые США "Соглашения Артемиды", направленные на исследование и освоение Луны, в том числе добычу в перспективе полезных ископаемых. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Государственный департамент поздравляет Султанат Оман с присоединением к "Соглашениям Артемиды". Оман стал 61-й страной, подписавшей эти соглашения, подтвердив свою приверженность мирному освоению и использованию космического пространства", - отметили в ведомстве.

Ранее в октябре 2025 года решение о присоединении к соглашениям также приняли Малайзия и Филиппины.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis ("Артемида"). На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

"Соглашения Артемиды", получившие название в честь американской лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди содержащихся в них принципов есть, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идея создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство". Россия и Китай не присоединялись к данным соглашениям.