Правительство Болгарии одобрило закупку системы береговой обороны на базе ПКР NSM

ЦАМТО, 27 января. Правительство Болгарии 21 января одобрило проект закупки в США системы береговой обороны на базе ПКР NSM.

Приобретение будет осуществлено в рамках межправительственного соглашения с использованием того же механизма, который применялся при закупке истребителей F-16 и бронемашин "Страйкер".

Как заявил министр обороны Болгарии Атанас Запрянов, одобренный проект предусматривает подписание двух отдельных контрактов. Первый включает поставку пусковых установок для противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) на сумму 205 млн. долл. (около 188 млн. евро). Второй контракт касается системы боевого управления стоимостью около 3 млн. долл. Утвержденная сумма значительно ниже 620 млн. долл., указанных в одобренном Госдепартаментом США запросе на закупку.

Одобренный проект представлен на утверждение Национального собрания, которое рассмотрит его в ближайшие дни. После утверждения парламентом Министерство обороны приступит к подписанию контрактов. Платежи в основном запланированы на период 2029-2030 гг., а полная реализация проекта ожидается к концу 2030 года. Закупка полностью финансируется за счет бюджета Болгарии.

Выступая перед парламентским комитетом по обороне, А.Запрянов заявил, что если все текущие контракты по модернизации ВС страны будут выполнены, Болгария полностью откажется от вооружений советской эпохи к 2030 году и будет располагать вооруженными силами, полностью соответствующими стандартам НАТО.

В настоящее время для обороны побережья Болгария использует систему "Рубеж" советской эпохи, разработанную в 1980-х годах. Первоначально рассматривалась возможность приобретения шведских комплексов RBS-15. Однако дальность действия этих систем составляет до 80 км, в то время как ракета NSM позволяет поражать цели на расстоянии до 250 км.

В июле 2025 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" системы береговой обороны на базе ПКР NSM, включая многофункциональные системы обмена информацией - единые тактические радиосистемы MIDS-JTRS, тактические ракеты NSM, инертные NSM, другое сопутствующее оборудование и услуги. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 620 млн. долл.