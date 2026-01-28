Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру для Украины

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, если Киев пойдет на мирное соглашение, которое предусматривает несколько территориальных уступок

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Путь к миру для Украины заключается в выводе украинских войск из Донбасса. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Вывод войск из Донбасса - путь к миру на Украине", - написал он в Х, комментируя публикацию британской газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, если Киев пойдет на мирное соглашение, которое предусматривает несколько территориальных уступок.

По ее данным, помимо гарантий безопасности, Вашингтон также готов нарастить поставки вооружений на Украину, если Владимир Зеленский согласится уступить территории.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь назвала публикацию газеты "ложью". Она отметила, что "исторические встреча" представителей России, США и Украины в Абу-Даби и переговорный процесс "находятся в отличном состоянии".