Войти
ТАСС

Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру для Украины

159
0
0
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, если Киев пойдет на мирное соглашение, которое предусматривает несколько территориальных уступок

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Путь к миру для Украины заключается в выводе украинских войск из Донбасса. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Дипломатические усилия и возобновление переговоров по Украине. Главное с 2022 года

"Вывод войск из Донбасса - путь к миру на Украине", - написал он в Х, комментируя публикацию британской газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, если Киев пойдет на мирное соглашение, которое предусматривает несколько территориальных уступок.

По ее данным, помимо гарантий безопасности, Вашингтон также готов нарастить поставки вооружений на Украину, если Владимир Зеленский согласится уступить территории.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь назвала публикацию газеты "ложью". Она отметила, что "исторические встреча" представителей России, США и Украины в Абу-Даби и переговорный процесс "находятся в отличном состоянии". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink