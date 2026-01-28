ТОП-10 типографий в Москве по итогам 2025 года

Современная Москва — это динамичный город, в котором культура печати и издательское производство продолжают играть важнейшую роль. В условиях цифровой эпохи, когда информационные технологии все больше вытесняют традиционные средства коммуникации, типографии остаются надежными хранителями классических методов печати, а также становятся центрами инновационных решений. В 2025 году рынок полиграфии Москвы демонстрирует устойчивое развитие, сочетая технологические новшества с высоким качеством исполнения заказов.

Потребители — от крупных издательских домов до частных клиентов и дизайнеров — требуют оперативности, индивидуального подхода и высокой эстетической составляющей продукта. В таких условиях ведущие типографии города постоянно совершенствуют свои процессы, внедряют новые материалы и оборудование, чтобы соответствовать самым взыскательным стандартам. Именно о них — о лучших и наиболее востребованных в Москве — пойдет речь в данном обзоре. Мы собрали рейтинг, основанный на оценке качества, ассортименте услуг, инновациях, скорости выполнения заказов и обратной связи с клиентами. В результате сформировался список из десяти лучших типографий, которые активно определяют лицо современной московской полиграфии и задают стандарты отрасли на текущий год.

1. Типография ПМГ

pmg.ru

Москва, САО, Ленинградский пр-т, 80, к. 30, телефон: +7(499)348-18-73

Лидер рынка, известный своим универсальным подходом и высоким качеством исполнения. Ключевой специализацией типографии с самого основания стала цифровая печать — технология, которая обеспечивает оперативное изготовление полиграфической продукции любого вида. За время работы компания значительно расширила спектр услуг, добавив к цифровой печати такие технологии, как офсетная, флексографическая и широкоформатная печать, шелкография и термотрансфер.

Специализируется на печати наклеек, упаковки, журналов, рекламной продукции и корпоративных материалов. Особенность — использование современных цифровых и офсетных технологий, а также собственная дизайнерская студия. Дизайнеры типографии готовы оказать полную поддержку: от профессиональной подготовки макетов к печати до полного цикла разработки — воплощения идей или создания уникального дизайна с нуля.

Среди преимуществ — быстрая обработка заказов, широкий спектр материалов и возможность индивидуальных решений. Компания активно работает с рекламными агентствами, представителями всех категорий бизнеса, предлагая уникальные решения для брендирования.

Клиенты ценят «Типографию ПМГ» за надежность и гибкость. Для ситуаций, когда время играет решающую роль, здесь предоставляют услугу срочной печати, гарантируя безупречный результат в сжатые сроки.

Расположенная в удобном районе Москвы типография оснащена современным парком оборудования для цифровой и офсетной печати. Это позволяет выполнять заказы на материалах любого формата — от миниатюрного А6 до масштабного А0, и любым тиражом: от единственного экземпляра до нескольких тысяч копий. Каждый проект, будь то полноцветная печать или монохромное исполнение, проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.

2. Центральная Типография

giprint.ru

г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, подъезд № 2 (с Садового кольца), 2-ой этаж (1А), кабинет 130. Телефон: +7 (499) 251-55-88.

Крупный игрок на рынке, специализирующийся на массовых тиражах и корпоративных клиентах. Обладает мощным парком оборудования, что обеспечивает конкурентоспособные цены и контроль сроков. Предлагает полный спектр услуг — дизайн, печать, послепечатная обработка. Высокий уровень сервиса и гибкая логистика позволяют удерживать первые позиции на рынке.

Клиентам здесь предлагают не только широкий ассортимент, но и гибкую систему выбора материалов, технологий печати и отделки, чтобы итоговый продукт полностью соответствовал их ожиданиям.

3. Типография «Флай-арт»

flyart.pro

г. Москва, ул. Касаткина д.3А стр.6 (Территория завода "Стрела"). Телефон: +7 495 154-03-27

Фокусируется на креативных решениях для рекламы и брендинга. Использует инновационные материалы и методы печати для создания эффектных и запоминающихся продуктов. Типография активно внедряет передовые технологии, это делает её особенно привлекательной для клиентов, требующих оригинальности и высокой эстетики полиграфических материалов. Быстрая реализация заказов, экологичные материалы и кастомизация — основные преимущества «Флай-арт».

Для лояльных клиентов действует система скидок, также предусмотрены специальные условия для представителей малого бизнеса, ориентированные на задачи брендирования. Отдельные коммерческие предложения разработаны для продавцов, работающих на маркетплейсах.

4. Принт24

print24.su

г. Москва, Звездный бульвар, д.21 с.1, Телефон: +7 (499) 130-48-68

Эта компания славится своим классическим подходом и вниманием к деталям. Использование традиционных методов печати и современного оборудования позволяет добиться исключительного качества. Компания специализируется на выпуске рекламной полиграфии, включая каталоги, буклеты, журналы, визитки, брендированную упаковку Важное преимущество — индивидуальный подход к каждому заказу и высокие стандарты контроля качества.

Среди преимуществ Принт24 — быстрая обработка заказов, автоматизация процессов, внедрение систем контроля качества. Компания обладает широким парком современного оборудования, что позволяет ей выполнять даже самые сложные проекты с высоким качеством и минимальными сроками.

5. «Буки Веди»

bukivedi.com

г. Москва, Партийный переулок, д.1, корп 58, стр. 2, телефон: 8 (495) 926 63 96.

Работает на рынке более 15 лет, обладает мощной производственной базой и командой профессионалов. Основные направления — печать книг, журналов, рекламных материалов. Компания отличается высокой точностью выполнения заказов, соблюдением сроков и гибкостью ценовой политики. Важное достоинство — наличие собственных дизайнерских студий и консультационных служб.

Идеальный выбор для бизнеса, когда важны скорость и соотношение цены/качества. Визитная карточка — безупречная широкоформатная печать, изготовление презентационных комплектов и срочная брошюровка в день обращения. Преимущество: интуитивно понятная форма заказа, отлаженная до мелочей.

6. EnjoyPrint

enjoyprint.ru

г. Москва, Ленинская Слобода, 19, БЦ «Омега Плаза», 4 этаж, офис 4005/2, телефон: 8 (495) 181-42-21.

EnjoyPrint — это современная онлайн-типография, которая осуществляет печать и оперативную доставку готовой продукции по всей России, делая качественную полиграфию доступной каждому. В основе сервиса — команда опытных профессионалов, которые досконально разбираются в нюансах печатных процессов, подборе материалов и цветовых решений. Собственное производство — это гарантия контроля на всех этапах и возможности выполнить срочный заказ любой сложности в минимальные сроки.

Спектр услуг EnjoyPrint охватывает ключевые направления:

· Рекламная полиграфия: от печати визиток и листовок до выпуска каталогов, блокнотов и календарей тиражами от 1 экземпляра до нескольких тысяч.

· Упаковочные решения: изготовление пакетов, коробок, этикеток и дизайнерской упаковочной бумаги.

· Сувенирная продукция: персонализация текстиля, кружек, ручек, ежедневников и других предметов.

· Широкоформатная печать: создание эффектных материалов для мероприятий — баннеров, постеров, стендов и интерьерных холстов.

7. ПринтСмайл

printsmile.ru

г. Москва, Красноказарменная улица, 3с9, телефон: +7 (495) 792-81-51.

Типография Printsmile уже более шести лет успешно работает на полиграфическом рынке, предлагая клиентам изготовление разнообразной продукции премиального качества по конкурентным ценам. За годы работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, способный решать задачи любой сложности.

Основным направлением деятельности типографии является профессиональное производство рекламной полиграфии. В перечень услуг входит печать классических и дизайнерских визиток, в том числе фигурной вырубки, создание листовок, флаеров и брошюр. Специалисты Printsmile готовы реализовать проекты по выпуску каталогов, плакатов и широкоформатных баннеров, адаптируя технологии под требования заказчика и его бюджет.

Помимо рекламных материалов, типография специализируется на выпуске сувенирной продукции. Клиенты могут заказать фирменные блокноты, стикеры и наклейки, открытки, а также календари всех популярных форматов.

8. Унопресс

unopress.ru

г. Москва, Малый Калужский пер, д 15, стр 11, телефон: +7 (495) 118-30-64.

Сегодня УНОПРЕСС представляет собой современный производственный комплекс, объединяющий многофункциональные мощности и команду квалифицированных специалистов. Типография заслужила репутацию одного из лидеров на московском рынке по печати на конвертах. Благодаря оснащению передовым оборудованием, компания гарантирует выполнение срочных заказов на производство брошюр, каталогов и квартальных календарей — продукции, играющей важнейшую роль в рекламных кампаниях и формировании корпоративного имиджа.

В структуре типографии функционирует собственный дизайнерский отдел. Профессионалы этого подразделения готовы воплотить в жизнь любые творческие идеи заказчика, разработать уникальный фирменный стиль и технически грамотно подготовить макет к печати. Менеджеры компании обеспечивают клиентам всестороннюю поддержку: оперативно рассчитывают стоимость заказа и предоставляют подробные консультации — от помощи в выборе материалов до разъяснения технологических нюансов производства.

9. МДМпринт

mdmprint.ru

г. Москва ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1А, блок В, подъезд №29, 1й этаж, телефон: +7 (495) 256-10-00.

Типография МДМпринт выделяется на рынке полным технологическим циклом, объединяющим допечатную подготовку, печать и финишную обработку. Такой подход позволяет компании предлагать клиентам не просто отдельные виды продукции, а комплексные полиграфические решения, реализованные «под ключ».

Производственные мощности типографии включают более 97 единиц современного оборудования. Наличие собственного парка из 250+ готовых вырубных форм позволяет значительно сократить время и стоимость изготовления заказов со сложной конфигурацией. Внутренний дизайнерский отдел оперативно трансформирует идеи заказчиков в готовые к печати макеты. Компания практикует архивное хранение макетов для моментального запуска повторных тиражей. Доступна услуга срочного изготовления в течение одного рабочего дня. Логистические возможности включают собственную доставку по Москве и налаженные каналы быстрой отправки заказов по всей России.

10. EGF

egf.ru

г. Москва, м. Шаболовская, ул. Донская 32, телефон: +7 (495) 276-00-76.

В арсенале типографии — широкий спектр современных способов печати и отделки. Основу составляют классические и передовые технологии: офсетная, цифровая и офсетная УФ-печать, а также трафаретная печать (шелкография). Производственные мощности позволяют выполнять весь комплекс послепечатной обработки: ламинацию, фальцовку и склейку, вырубку, переплет на клеевой бесшвейной скрепке (КБС), а также брошюровку на скрепку или нитку (ВШРА/ПШРА).

Среди достоинств EGF — быстрая реализация заказов, гибкая ценовая политика, индивидуальный подход. Компания славится высоким качеством печати, экологической ответственностью (использование безвредных красок и бумаги) и широким ассортиментом услуг: от офсетной до цифровой печати.

По каким критериям выходят типографии в ТОП?

Формирование рейтинга лучших московских типографий основано на нескольких ключевых критериях, отражающих уровень профессионализма, инновационности и клиентского сервиса. Во-первых, важным фактором является качество печати, которое оценивается по точности цветопередачи, четкости изображений и долговечности продукции. Во-вторых, значима технологическая оснащенность: наличие современного оборудования, автоматизация процессов и внедрение новых технологий позволяют уменьшить сроки выполнения заказов и повысить их качество.

Важным аспектом является спектр предоставляемых услуг — возможность выполнения полного цикла работ от дизайна до послепечатной обработки. Также немаловажно наличие собственных дизайн-студий и консультационных служб, что повышает уровень сервиса. Экологическая ответственность компаний, использование безопасных материалов и снижение негативного воздействия на окружающую среду также входит в важные критерии оценки.