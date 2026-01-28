Войти
ЦАМТО

Embraer передала ВВС Португалии четвертый самолет KC-390 "Миллениум"

168
0
0
Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 27 января. На предприятии бразильской компании Embraer в Гавиан-Пейшоту 23 января состоялась церемония передачи командованию ВВС Португалии четвертого самолета KC-390 "Миллениум".

Поставка выполнена в рамках заключенного правительством Португалии с Embraer соглашения, предусматривающего принятие на вооружение ВВС страны шести самолетов KC-390, а также включающего опционы на поставку еще 10 самолетов для стран-союзниц и государств НАТО.

Переданный KC-390 впервые оснащен подкрыльевыми подвесными контейнерами Cobham 912E, позволяющими выполнять дозаправку в воздухе других самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, Португалия является первым европейским покупателем KC-390. Контракт стоимостью 827 млн. евро (873,27 млн. долл.) на поставку ВВС Португалии пяти самолетов KC-390 "Миллениум" в версии транспорта-заправщика был подписан с бразильской Embraer 22 августа 2019 года. Соглашение также включало комплекс радиоэлектронной борьбы компании Elbit Systems, летный тренажер Rheinmetall, услуги логистики и обучения, комплекты для дозаправки в воздухе, внутренние топливные баки объемом 4000 л.

В июне 2025 года правительство Португалии заявило о намерении реализовать опцион на поставку шестого самолета, а также включить в контракт 10 опционов на поставку через Португалию самолетов для европейских стран или стран-членов НАТО. Опцион был реализован 17 сентября 2025 года.

Закупленные самолеты предназначены для перевозки и десантирования войск и грузов, тушения пожаров и реагирования на другие стихийные бедствия, снабжения, проведения поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи. KC-390, оснащенный заправочным оборудованием, обеспечивает как дозаправку самолетов в воздухе, так и прием топлива от другого KC-390.

Первый самолет прибыл в Португалию в октябре 2022 года и был принят на вооружение в октябре 2023 года после дооснащения соответствующим стандартам НАТО оборудованием и испытаний. Второй KC-390 был поставлен в июне 2024 года, третий – в июле 2025 года. Поставка пятого самолета запланирована на 2027 год. Парк KC-390 будет эксплуатироваться 506-й авиаэскадрильей ВВС Португалии, размещенной на авиабазе в Бежа.

В апреле Португалия присоединилась к Embraer и ВВС Бразилии в совместных исследованиях по адаптации KC-390 "Миллениум" к выполнению задач разведки путем интеграции соответствующего модуля с возможностью погрузки и выгрузки на борт самолета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Португалия
Продукция
KC-390
Компании
Elbit Systems
Embraer
Rheinmetall
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink