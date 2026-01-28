Embraer передала ВВС Португалии четвертый самолет KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 27 января. На предприятии бразильской компании Embraer в Гавиан-Пейшоту 23 января состоялась церемония передачи командованию ВВС Португалии четвертого самолета KC-390 "Миллениум".

Поставка выполнена в рамках заключенного правительством Португалии с Embraer соглашения, предусматривающего принятие на вооружение ВВС страны шести самолетов KC-390, а также включающего опционы на поставку еще 10 самолетов для стран-союзниц и государств НАТО.

Переданный KC-390 впервые оснащен подкрыльевыми подвесными контейнерами Cobham 912E, позволяющими выполнять дозаправку в воздухе других самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, Португалия является первым европейским покупателем KC-390. Контракт стоимостью 827 млн. евро (873,27 млн. долл.) на поставку ВВС Португалии пяти самолетов KC-390 "Миллениум" в версии транспорта-заправщика был подписан с бразильской Embraer 22 августа 2019 года. Соглашение также включало комплекс радиоэлектронной борьбы компании Elbit Systems, летный тренажер Rheinmetall, услуги логистики и обучения, комплекты для дозаправки в воздухе, внутренние топливные баки объемом 4000 л.

В июне 2025 года правительство Португалии заявило о намерении реализовать опцион на поставку шестого самолета, а также включить в контракт 10 опционов на поставку через Португалию самолетов для европейских стран или стран-членов НАТО. Опцион был реализован 17 сентября 2025 года.

Закупленные самолеты предназначены для перевозки и десантирования войск и грузов, тушения пожаров и реагирования на другие стихийные бедствия, снабжения, проведения поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи. KC-390, оснащенный заправочным оборудованием, обеспечивает как дозаправку самолетов в воздухе, так и прием топлива от другого KC-390.

Первый самолет прибыл в Португалию в октябре 2022 года и был принят на вооружение в октябре 2023 года после дооснащения соответствующим стандартам НАТО оборудованием и испытаний. Второй KC-390 был поставлен в июне 2024 года, третий – в июле 2025 года. Поставка пятого самолета запланирована на 2027 год. Парк KC-390 будет эксплуатироваться 506-й авиаэскадрильей ВВС Португалии, размещенной на авиабазе в Бежа.

В апреле Португалия присоединилась к Embraer и ВВС Бразилии в совместных исследованиях по адаптации KC-390 "Миллениум" к выполнению задач разведки путем интеграции соответствующего модуля с возможностью погрузки и выгрузки на борт самолета.