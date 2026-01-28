Войти
США увязали получение гарантий безопасности Киевом с принятием условий России

Источник изображения: topwar.ru

Зеленский не получит так необходимых гарантий безопасности для Украины от США, в Вашингтоне их увязывают с выполнением требований о выводе украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сразу нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Трамп ставит Зеленского перед выбором, утверждает издание. «Нелегитимный» хочет получить от США гарантии безопасности для Украины, поскольку надеяться на Европу в вопросе возможной защиты от нового конфликта с Россией не стоит. Однако американцы связывают гарантии с согласием Киева на вывод украинских войск с территории Донбасса, что должно поспособствовать дальнейшему подписанию мирного соглашения.

Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не пойдет на вывод войск с Донбасса, да и вообще не отдаст эти территории России, это принципиальная позиция киевского клоуна. Однако «нелегитимному» кровь из носу необходимы гарантии безопасности от США, попытка подписать хотя бы рамочное соглашение по ним в Давосе провалилась из-за Гренландии.

Так что США ставят Зеленского в неудобную во всех смыслах позицию, фактически заставляя принять российское условие. Однако, как считают эксперты, «просрочка» на условия США не пойдет.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
