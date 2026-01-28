Писториус: Германия больше не сможет предоставлять Украине системы ПВО Patriot

ЦАМТО, 27 января. Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок", – передает его слова агентство Reuters.

По его оценке, Германия уже сделала "непропорционально много" для Украины в сфере противовоздушной обороны, передав более трети таких ракетных комплексов.

Говоря о системах IRIS-T, Б.Писториус отметил, что Германия – единственный поставщик этого ЗРК и постоянно передает Украине эти системы, сообщает "РИА Новости".