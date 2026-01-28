Фонд НТИ сообщил о запуске наземной станции для управления космическим аппаратом

Опытный образец EOS-O изготовят до конца 2026 года, отметили в организации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первая модернизированная станция для приема и передачи информации с космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O запущена в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

"Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы совместно с партнерами ввел в эксплуатацию первую модернизированную станцию для приема и передачи информации с космической системы дистанционного зондирования Земли EOS-O. Модернизация в рамках проекта с географически разнесенными станциями обеспечит их резервирование и позволит более оперативно принимать с космических аппаратов целевую информацию и телеметрию, а также закладывать на борт космического аппарата целеуказания для дальнейшей съемки зоны интересов потребителей данных ДЗЗ", - сообщили в фонде.

Как отметили в организации, новая станция предназначена для приема целевой информации, данных и телеметрии в Х-диапазоне частот. "Технологическое решение позволит существенно снизить затраты на эксплуатацию наземных сегментов космических систем. <…> Совмещенное решение по приему и передаче данных повышает надежность и позволяет одновременно вести прием информации и управлять космическими аппаратами по направлению связи космос - Земля и Земля - космос. Опытный образец космического аппарата EOS-O будет изготовлен до конца 2026 года в рамках текущего проекта", - уточнили в фонде НТИ.

Генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев подчеркнул, что новое высокотехнологичное решение позволит повысить эффективность эксплуатации спутниковых систем при одновременном снижении издержек. "Объемы получаемой информации для обработки, анализа и принятия эффективных управленческих решений увеличиваются ежегодно. Это важный вклад в развитие отечественной космонавтики и формирования наземной космической инфраструктуры для спутниковых группировок", - добавил он.

Станция позволит получать большие объемы данных дистанционного зондирования Земли в высоком качестве (0,5 метра на пиксель) со скоростью до 1,5 Гбит/с для решения научных и социально-экономических задач, создавать и обновлять карты с высокой точностью. "Космический аппарат EOS-O войдет в архитектуру бесшовного цифрового неба России", - уточнили в организации.