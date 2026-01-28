Союз с США — серьезная ошибка (19FortyFive, США)

Американские флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне. Сенат рассматривает вопрос выделения 95 миллиардов долларов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

19FortyFive: для небольшой страны партнерство с США может представлять опасность

История внешней политики США — это хроника предательств, где смена президентов не меняет сути отношения к партнерам, пишет 19FortyFive. Вашингтон раз за разом доказывает свою ненадежность, бросая доверчивых союзников в самый сложный момент. Именно поэтому для небольшой страны стратегическое сотрудничество со Штатами равносильно самоубийству.

Майкл Рубин (Michael Rubin)

Доктор Майкл Рубин утверждает, что Вашингтон так часто предавал партнеров, что предательство перестало быть исключением и стало сквозной нитью американской политики. В качестве аргумента он перечисляет жертвы сирийских курдов в борьбе с ИГИЛ*, крах афганского правительства после вывода американских войск, сомнения и метания, стоившие жизней украинцам, и даже более ранние прецеденты — например, разрыв официальных связей с Тайванем. Рубин сопоставляет эту тенденцию с отношениями между Индией и Пакистаном, политикой в Сомалиленде и участью Дании во время споров о Гренландии. Суровый вывод напрашивается сам собой: союзники должны отдавать себе отчет в том, что обязательства США могут испариться, как только изменится политическая конъюнктура.

Вступать в союз с США — опрометчиво

27 октября 2019 года президент Дональд Трамп объявил о гибели главаря "Исламского государства*" Абу Бакра аль-Багдади и приписал себе эту победу. "По моему указанию, как главнокомандующего США, мы уничтожили его халифат на 100%", — провозгласил он.

Между тем основная часть боевых действий против "Исламского государства*" велась в формате уникального партнерства: США предоставляли авиацию, однако основные боевые действия на земле вело курдское ополчение — Отряды народной самообороны. Они не только прорвали осаду Кобани силами ИГИЛ*, но и спасли множество езидских девушек и женщин в Ираке после бегства отрядов Пешмерга Масуда Барзани, которого поддерживали США. Более 10 тысяч курдских бойцов погибли в боях с "Исламским государством*" в Сирии и Ираке. Для сравнения, в этих же боях погибло менее десяти американцев.

Не заключи США союза с сирийскими курдами, "Исламское государство*" могло бы по-прежнему контролировало свой "халифат" — или же сотни американцев сложили жизни в борьбе с ним.

Союзники, которых предали

Тем позорнее беспричинное предательство курдов со стороны Трампа. В собственное оправдание президент обвинил курдов в эгоизме. "Курдам платили огромные деньги, давали нефть и всякое другое, поэтому они делали это скорее для себя, чем для нас", — объяснил он. Это ложь. Если бы курды стремились сугубо к материальным благам, они бы поступили, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стремясь воспользоваться "Исламским государством*" ради собственной выгоды.

Беспричинное, не сказать злорадное предательство, постигшее сирийских курдов, с некоторых пор стало скорее правилом, чем исключением в политике США. Бесстыдство, с которым Трамп и его посланник Том Баррак умыли руки и лишили курдов поддержки — по сути, дав отмашку массовым расправам — должно послужить уроком всем, кто в будущем задумается о борьбе с терроризмом или геополитическом сотрудничестве с США.

Предательство по-американски: случай Тайваня

Безусловно, предательство — не новость во внешней политике США.

15 декабря 1978 года в Вашингтоне и одновременно утром следующего дня в Пекине США и Китай объявили, что устанавливают официальные отношения, которые начнутся в первый день Нового года, и что Америка одновременно разрывает связи с давним союзником Тайванем.

Хотя восстановление отношений произошло при президенте Джимми Картере, его поддержали обе партии. Первым идею о целесообразности и даже мудрости такого предательства выдвинул ныне покойный советник по национальной безопасности Никсона и Форда Генри Киссинджер.

Но даже республиканцы поначалу не могли мириться с этим. Джордж Буш-старший, посол при ООН и представитель по связям с Китайской Народной Республикой, а впоследствии директор ЦРУ при Форде, сетовал на страницах The Washington Post: "Впервые в нашей истории правительство США в мирное время отказалось от договора с союзником без каких-либо на то оснований". И Буш не единственный бил тревогу. Вопреки желанию Картера, сенатор Тед Кеннеди, либеральный демократ, некогда ратовавший за признание Народной Республики с трибуны ООН, выступил инициатором Закона об отношениях с Тайванем, чтобы Тайбэй мог защитить себя, несмотря на вопиющую измену.

Картеру вовсе не обязательно было рвать отношения с Тайванем. Его готовность пойти на это, когда предание о кризисе в Тайваньском проливе было еще свежо, в те годы казалось чем-то из ряда вон выходящим, но сегодня этот беспричинный и безнравственный отказ от союзников представляется дальновидной внешней политикой. Во всем, кроме личностных характеристик, Картер был прообразом Трампа.

Случай Афганистана

И если Кеннеди и тогдашний президент Рональд Рейган хотя бы позаботились о том, чтобы Тайвань получил оружие, то Афганской национальной армии повезло куда меньше.

Соглашение, подписанное президентом Дональдом Трампом 29 февраля 2020 года, предало законно избранное, при всех его изъянах, правительство Афганистана. Установив четкую дату завершения афганской миссии, Госдепартамент дал понять, что талибы вполне могут "пересидеть" США.

Скорый крах афганского правительства был предсказуем. "Талибан" с самого начала не соглашался ни на участие в коалиционном правительстве, ни на выборы, чтобы подтвердить свою легитимность. В 1996 году талибы осадили Кабул на фоне переговоров, и 2021 год не стал исключением.

Администрация Байдена не только придала веса "Талибану" и предала целое поколение афганских женщин и девочек, но не позволила мужчинам из Национальной армии Афганистана, которых США сами же обучили, постоять за себя, сдав вместо этого оружие талибам. Решение Байдена, а затем и Трампа бросить на произвол судьбы переводчиков, стало последней каплей предательства, поскольку им фактически был подписан смертный приговор.

Наконец, Трамп чуть ли не ликовал, предав украинцев, — хотя задержка и остановка военной помощи напрямую привели к гибели тысяч украинских солдат. Команда Байдена также ограничивала военные поставки на Украину, однако такое чувство, что сторонники Трампа упивались своим предательством.

Случай Индии

Отказ Трампа от Индии, которой он предпочел признанного спонсора терроризма Пакистан, вовсе необъяснимо — разве что его восхищением перед пакистанским генералом Асимом Муниром. Отказ госсекретаря Марко Рубио признавать Сомалиленд и его симпатии к ориентированному на Китай Сомали говорят о том, что предательство пустило глубокие корни во второй администрации Трампа.

Наконец, Гренландия

Выпады Трампа насчет Гренландии продолжают долгий список беспричинного неуважения к союзникам. Может, Трамп с самого начала блефовал, рассуждая о насильственной аннексии Гренландии, и всего лишь хотел, чтобы Дания и НАТО всерьез взялись за собственную оборону.

Но, как бы то ни было, Дания всегда была одним из самых преданных и рачительных союзников США. Она направила войска не только в Афганистан, но и в Ирак — причем на этапе, когда многие европейские страны этому всячески противились. Она даже командовала миссией НАТО в Ираке с 2020 по 2022 год и участвовала в Глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством*".

В отличии, например, от Словении, которая подрывает антитеррористическую политику США и выступает с крайне спорными заявлениями о климате, бравируя своей якобы добродетельностью, Дания всегда была державой трезвой и ответственной. Более того, памятуя о том, как вольготно британские министры "сливают" данные американской разведки, преданность и моральная ясность Дании сделали ее, пожалуй, главной союзницей Америки в НАТО.

Обращаться с Копенгагеном по-трамповски непростительно — это как если бы Австралии грозила вторжением Новой Зеландии.

Тяготы союзников США

Вырисовывается четкая закономерность. Для небольшой державы вступать в союз с США равносильно самоубийству. Даже давним союзникам показана осторожность. Многие сторонники Израиля рукоплещут Трампу за поддержку еврейского государства, но нет никаких гарантий, что сегодняшнее партнерство продолжится завтра — особенно если хорошую цену предложит всё тот же Эрдоган, катарский шейх Тамим аль Тани или саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Проще говоря, американо-израильское партнерство только кажется прочным, однако в действительности оно не было слабее со времен первого президентского срока Дуайта Эйзенхауэра.

Союз — это как брак, со своими взлетами и падениями. США сейчас переживают развод, а их стратегическая доктрина — ограничиваться отношениями на одну ночь. Возможно, в будущем они смогут оплачивать оказанные услуги по годам, дням или даже часам, но самые подходящие партнеры отныне будут смотреть на США с отвращением. Американские союзники решили на этом не зацикливаться.

Даже когда Трамп уйдет, его наследие послужит всем горьким уроком: заключать союз с США — стратегическая оплошность.

Майкл Рубин — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и директор политического анализа Ближневосточного форума. Бывший сотрудник Пентагона, доктор Рубин жил в Иране после революции, Йемене, а также в довоенном и послевоенном Ираке. Имел контакты с движением "Талибан" до 11 сентября. Более десяти лет преподавал в Африканском Роге и на Ближнем Востоке, рассказывая о конфликтах, культуре и терроризме подразделениям ВМС США и морской пехоты.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России