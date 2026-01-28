Атомный линкор Европы: гипотетический ответ на корабельный проект Trump

Источник изображения: topwar.ru

После амбициозного заявления главы США Дональда Трампа о планах строительства флотилии линкоров, эстафету решили перехватить европейские военные аналитики, предложив облик гипотетического корабля аналогичного типа, но на базе европейских технологий, назвав его République.

Речь идёт не просто об эсминце или фрегате, а о платформе, способной изменить баланс сил благодаря большим габаритам, датчикам и арсеналу ракет. Длина République составит 255 м, ширина 27 м, водоизмещение 32 тыс. тонн, экипаж 295 чел., а максимальная скорость 31 узел.

Эти размеры приближают проект к концепции «большого ударного корабля», который представляет собой нечто среднее между крейсером и кораблём-арсеналом. Небольшой экипаж обусловлен высоким уровнем автоматизации.

Платформа будет нести РЛС Sea Fire (дальность обнаружения до 400-500 км) в качестве основного многоцелевого радара, в усовершенствованной версии, соответствующей требованиям крупного зенитного корабля. Наряду с ним предусматривается вторая, огромная РЛС дальнего действия для наблюдения и раннего предупреждения, как у кораблей ПВО типа Horizon (видимо, S1850M с дальностью обнаружения воздушных целей до 400 км). Столь мощное радиолокационное сканирование необходимо для своевременного обнаружения малозаметных угроз, таких как низколетящие ракеты и рои беспилотников.

В корабельной ПВО акцент будет сделан на ЗУР Aster 30 (дальность полёта до 100-120 км) для зональной обороны (внешний контур) и Aster 15 (до 30-35 км) для защиты ближнего «круга», что позволит кораблю выступать в качестве центральной опоры флотилии. Большая доля крылатых ракет типа MdCN (дальность около 1000 км) обеспечит нанесение массированных дальнобойных ударов по наземным целям. В части противокорабельных возможностей приоритет следует сделать на тяжёлых ПКР и перспективных высокоскоростных европейских ракетах.

Чтобы такой корабль мог выстоять в условиях высокой концентрации угроз, ему необходима «последняя линия» ПВО, которая должна состоять из мощных средств самозащиты: сочетания зенитных систем и орудий ближнего боя, средств РЭБ и набора контрмер, позволяющих одновременно противостоять беспилотникам, ракетам и помехам.

Атомная силовая установка будет гарантировать не только автономность, но и доступность электроэнергии, которая необходима для обеспечения работы энергоёмких радаров, комплексов РЭБ, надёжного охлаждения датчиков и перспективных систем, включая оружие направленной энергии.

Корабль сможет вместить как минимум 4 вертолёта NH90 (дальность обнаружения ПЛ до 20-30 км при радиусе действия 200-250 км), которые будут постоянно осуществлять поиск вражеских подлодок, и многочисленную группировку БПЛА вертикального взлёта и посадки, отвечающих за разведку, целеуказание и ретрансляцию.

Проект линкоров типа Trump подразумевает корабль, который будет способен выдерживать атаки, наносить массированный удар благодаря большому запасу ракет и выступать в качестве центра управления в морской зоне. République отдаёт приоритет длительности похода, многоуровневой ПВО, дальнему обнаружению, сетецентрическому бою и массированному ракетному налёту в глубину вражеских боевых порядков.