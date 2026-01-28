Большая работа над засекреченным проектом Александра Махалина

Одним из тех, кто выдал путевку в небо сверхзвуковым ракетоносцам-бомбардировщикам Ту-22М3, доводил их до летной эксплуатации, был заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Александр Махалин. Мне посчастливилось его знать почти 12 лет

Александр Махалин родился 27 января 1946 года в Москве. Его отец Василий Павлович служил старшим техником-лейтенантом в Управлении связи Наркомата обороны. После войны тяжело заболел, ушел из жизни уже в 1949 году. Мать Мария Николаевна после кончины мужа работала инженером, прожила долгую жизнь.

С ранних лет Александра манило небо, в 15 лет он приступил к занятиям в планерном аэроклубе. После призыва в 1964 году в Советскую армию Махалин изъявил желание стать летчиком, успешно прошел медкомиссию. В 1966 году совершил первый вылет на реактивном бомбардировщике Ил-28. Двумя годами позже курсант Александр Махалин окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И.С. Полбина и получил направление для последующей службы морским летчиком в город Североморск. Там базировался 9-й гвардейский морской ракетоносный авиационный полк, с которым были связаны дальнейшие восемь лет жизни Махалина.

Доброволец в Египте

Пребывание сводного воинского формирования Вооруженных сил СССР в Египте началось в 1967 году по приглашению правительства страны и президента Гамаля Абдель Насера. Советы оказывали военную и техническую помощь в противостоянии с Израилем. Были потери, экзотические болезни, предательства, но имелись и славные страницы. Так, удалось продемонстрировать мощь техники и прекрасную подготовку личного состава. А самый скоростной в мире серийный высотный разведчик МиГ-25РБ без помех пересек весь Синайский полуостров — на снимках с высоты 24 км были хорошо видны опорные пункты, доты, вкопанные в землю танки, сеть коммуникаций, отдельные автомашины и т.д.

ВВС СССР в Египте в начале 1970-х годов были представлены также машинами Ан-12, Ту-16, Су-7, МиГ-21. Самолеты Ту-16 (точнее, Ту-16Р) принадлежали эскадрилье советской морской авиации, 1 из 10 машин пилотировал старший лейтенант Александр Махалин, который прибыл в страну пирамид в ноябре 1971 года. Морские экипажи выполняли разведывательные полеты над Средиземным морем в интересах Сирии и Египта, переучивали на Ту-16 местных летчиков. За успешное выполнение 20 боевых заданий Махалина наградили орденом Красной Звезды.

С приходом к власти президента Анвара Садата политика Египта изменилась. Полагая, будто Советский Союз предоставил его стране недостаточную помощь, Садат начал сближение с американскими властями. 18 июля 1972 года Каир официально сообщил, что больше не нуждается в услугах наших военных советников и специалистов. Летом 1972 года вернулся домой и старший лейтенант Махалин.

На испытательной работе

Вскоре Александр поступил в Школу летчиков испытателей (ШЛИ) Министерства авиапромышленности. Он учился у таких асов испытательного дела, как Марк Галлай, Игорь Шелест и Федор Бурцев (в то время возглавлял ШЛИ). Окончил ее в 1976 году.

Большая работа развернулась летом 1977 года. 20 июня командир корабля летчик-испытатель майор Анатолий Бессонов и второй пилот капитан Александр Махалин (разница в возрасте у них составляла почти 17 лет) впервые подняли в небо Ту-22М3.

Это был один из самых засекреченных, сложных и дорогостоящих авиационных проектов Советского Союза периода холодной войны. Даже спустя несколько десятилетий после начала работ коллектива опытного конструкторского бюро (ОКБ) Андрея Туполева многие сведения об этой машине не разглашались, подавались в измененном виде — правду знали только те, кому это было положено.

Сейчас же известно, что это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, который мог нести ядерное оружие. Кроме основного назначения, он нашел применение как разведчик и постановщик помех. Наряду с применением новых технологий в Ту-22 была сделана ставка на создание многорежимного самолета. За счет своих конструктивных особенностей он должен был быть приспособлен для выполнения сверхзвуковых высотных полетов, дальних полетов на дозвуковых скоростях и низковысотных полетов на трансзвуковых скоростях. Вдобавок требовалось обеспечить лучшие взлетно-посадочные характеристики, чем у предшественника. Сделать это было возможно за счет крыла изменяемой стреловидности.

Чтобы организовать производство "двадцать вторых", пришлось серьезно реконструировать завод в Казани, построить новую взлетно-посадочную полосу.

Модификация М3 стала последней в семействе туполевских "двадцать вторых". Она предназначалась для ведения боевых действий в оперативных зонах сухопутных и морских театров для уничтожения подвижных и неподвижных, видимых и невидимых объектов ракетами и бомбами как днем, так и ночью в любых метеорологических условиях, а также для обеспечения выполнения задач с помощью различного вооружения, в том числе крылатыми ракетами типа Х-22. Один из вариантов ракеты был способен атаковать точечные цели, оснащался активной радиолокационной головкой самонаведения, в которой захват объекта осуществлялся до отцепки от самолета-носителя.

Конечно, вряд ли Махалин тогда осознавал, что самолет окажет столь заметное влияние на его жизнь. Именно опыт работы с этой машиной сформировал его как высококлассного профессионала.

Был проделан огромный объем работ по доводке планера, двигателя, вооружения, оборудования (включая, например, противопожарную систему). Так, максимальная скорость машины достигала 2,3 тыс. км/ч, взлетный вес — 124 т, практический потолок — 13 тыс. м, верхняя планка по бомбовой нагрузке — 24 тыс. кг, а дальность с боевой нагрузкой 6 тыс. кг составляла 5,5 тыс. км.

Серийный выпуск Ту-22М3 начался в 1978 году с двигателями НК-25 конструкции Николая Кузнецова. Первое время машины строили параллельно с Ту-22М2.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Источник: Вадим Савицкий/ТАСС

За 1978–1993 годы на Казанском авиазаводе сделали 266 "троек". На вооружение эту модификацию приняли лишь в 1989 году. Срок может показаться неоправданно долгим — дело в том, что выпускавшийся относительно большой серией Ту-22М2 имел немало недостатков. В частности, не обладал необходимым запасом прочности ряда узлов, а в новой модели эту проблему было решено полностью устранить, что и потребовало времени. Ту-22М3 до сих пор входит в состав Военно-космических сил России.

Реализовать это стало возможным в том числе благодаря усилиям Александра Махалина — как летчика-испытателя. Став командиром экипажа, он тестировал машину на разных высотах и режимах полета, участвовал в отработке системы ее вооружения и оборудования (в 1986 году присвоили звание летчика-испытателя 1-го класса). Критические ситуации возникали не раз. Так, 4 августа 1989 года Александру Махалину пришлось катапультироваться из Ту-22МР после начавшегося пожара одного из двигателей (трем другим членам экипажа также удалось спастись).

В 1992 году была создана "летающая лаборатория" (Ту-22МЛЛ) на базе Ту-22М3 — для изучения обтекания ламинарных профилей как в диапазоне высоких дозвуковых скоростей, так и на сверхзвуковом режиме. Утром 9 сентября 1994 года "летающая лаборатория" и Ту-134 выполняли совместное задание по программе исследования состояния пограничного слоя при обтекании в полете доработанного крыла Ту-22МЛЛ. В полете с Ту-134 велась съемка на тепловизор. Предыдущая запись, выполненная примерно на полгода ранее, оказалась неудачной, нечеткой из-за большого расстояния между самолетами. Так что экипаж Ту-134 опытного летчика-испытателя Валерия Павлова старался держаться как можно ближе и подошел к идущей на автопилоте "летающей лаборатории" на удалении 10–15 м. Но это была зона критического сближения, при котором столкновение (по законам аэродинамики) практически неизбежно. Поздно осознав опасность, экипаж Ту-134 попытался отвернуть машину, однако на высоте примерно 3 тыс. м столкновение двух воздушных судов все же произошло. У Ту-134 были значительно повреждены стабилизатор и киль, он рухнул на землю северо-восточнее Егорьевска, унеся жизни семи человек. Экипаж Махалина (второй летчик Борис Веремей) сумел совершить посадку поврежденной "летающей лаборатории" на аэродроме в Жуковском.

Нас роднил интерес к истории авиации

В ходе военной службы Александр Махалин освоил 28 разных типов летательных аппаратов, включая стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. По завершении активной работы в ВВС он получил звание майора запаса, занимался историей отечественной авиации, много и плодотворно работал в архивах.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Нас познакомил в 2005 году коллега Константин Стрельбицкий. Сразу же нашлись общие темы, связанные с авиационной историей. В лице Александра я встретил вдумчивого исследователя, чьи познания из документов подкреплял большой личный опыт. Представляли большой интерес работы Махалина, посвященные русскому и американскому авиаконструктору Игорю Сикорскому, другим пионерам воздухоплавания, его альбом опытных бомбардировщиков Андрея Туполева, который мне посчастливилось видеть в виде макета, иные материалы. За всем этим стояли годы напряженных поисков и новых редакций.

Мне импонировало его глубокое уважение к первоисточникам, тщательная проверка фактов. Его статьи (всего опубликованы 22 работы) были посвящены прежде всего судьбам первых русских пилотов. В частности, именно Махалину удалось возвратить из небытия имя одного из пионеров отечественных ВВС, участника Первой мировой войны, георгиевского кавалера Вячеслава Ткачева. Во время Гражданской войны он сражался на стороне белых, в 1920 году фактически руководил действиями их авиации, имел звание генерал-майора. После поражения врангелевцев проживал в Югославии, где осенью 1944 года его арестовал Смерш, после чего советский суд осудил на 10 лет заключения. После освобождения в 1955 году проживал в Краснодаре. Махалин готовил к публикации документальные записки Ткачева, сделав акцент на летной работе авиатора периода 1913–1917 годов.

Дмитрий Хазанов и Александр Махалин, 2010 год. Источник: © Личный архив Дмитрия Хазанова

Заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации отличала исключительная скромность. Не замечал я в нем какого-либо подчеркивания своего превосходства по жизненному опыту или другого "старшинства". Вообще он не любил рассказывать о пережитом — об аварийных ситуациях и близости к смерти, о собственных достижениях. Зато говорил о стремлении подражать своим кумирам — летчикам-испытателям Михаилу Громову и Марку Галлаю, которые умели, как он отмечал, заранее просчитывать возможные нештатные ситуации.

Он был дважды женат и дважды тяжело разводился (после второго развода едва не оказался бездомным), воспитывал дочь Наталью. Тяжело болел.

На встрече выпускников в год 90-летия Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков им. И.С. Полбина Махалин сообщил о сборе материалов про жизнь курсантов, прежде всего их 1968 года выпуска, а также о подготовке большой монографии о самолетах Андрея Туполева. Правда, завершить эти свои работы ему не удалось.

Александр Махалин умер в Москве 5 марта 2017 года, похоронен на Преображенском кладбище.

Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов