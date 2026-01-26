Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink

В прошлом году небольшое количество китайских спутников и космического мусора вынудило почти всю группировку Starlink компании SpaceX выполнить большое количество маневров по предотвращению столкновений, поскольку обе стороны жаловались на проблемы безопасности, связанные с конкурирующими крупными интернет-сетями. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Наибольшее количество подобных маневров было совершено спутником Honghu-2 компании Hongqing Technology, на долю которого пришлось 1143 таких маневра. Экспериментальный спутник был запущен на ракете Zhuque 2 Y-3 компании LandSpace в декабре 2023 года. Теперь данный объект становится большой опасностью для сотен других, поскольку американская компания обвинила китайскую сторону в диверсии.

Подобные маневры расходуют топливо и сокращают срок службы спутника. Также в постоянном напряжении и с повышенной внимательностью следит земная служба поддержки системы Starlink, контролирующая работоспособность всех звеньев огромной орбитальной группировки компании. Тысячи и тысячи маневров уклонения обеспечивает наземная служба. А в это время китайские космические объекты как будто умышленно занимают уже занятые орбитали, и по мнению представителей США, нарушают правила.

Согласно отчету, поданному компанией SpaceX в Федеральную комиссию связи США 31 декабря, спутники Starlink выполнили 148 696 маневров по предотвращению столкновений в период с 1 июня по 30 ноября прошлого года. Причиной были именно объекты КНР.

Согласно отчету, среди 20 основных космических объектов, на которые спутникам Starlink приходилось корректировать траекторию полета, семь объектов из Китая потребовали выполнения 3732 маневров.

Спутниковые мегасозвездия, проповедуемые компанией Илона Маска – это огромные группировки из тысяч искусственных спутников на низкой околоземной орбите, создаваемые для обеспечения повсеместного доступа к интернету. Теперь эту концепцию пытается перенять Китай, хотя места в небе уже почти не осталось.

В Соединенных Штатах давно говорят о том, что Китай специально охотится за их спутниками (как государственными, так и частными). Используется при этом либо старый космический мусор, старые спутники, отслужившие и нисходящие по орбите, или специально созданные для этого перехватчики. Так что, по мнению Вашингтона, дело не только в перегрузке всех околоземных орбит спутниками разного назначения, но и в начале эры противостояния в космосе.

В итоге даже незначительное число объектов противника на орбите может стать серьезным препятствием для тысяч спутников, за которыми они охотятся, пытаясь взять на таран.