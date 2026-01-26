Войти
Для чего Россия увеличила выпуск самолетов Ил-76МД90А

Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Россия вышла на рекордные объемы выпуска военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, и готовится увеличить их еще в два с половиной раза. Это говорит о том, что страна справилась со сложнейшей задачей воскрешения легендарного самолета, да и еще и в улучшенном качестве. В сложившихся условиях этот факт может дать стране целый ряд серьезных преимуществ в различных сферах.

Как поясняют эксперты в области авиации, чтобы увеличить объемы выпуска на Ульяновском авиазаводе была создана поточная линия сборки, которая снизила трудоемкость процесса на 38%. Внедренная в нее система лазерного позиционирования обеспечила высокую точность стыковки всех элементов самолета. В 2021 году первый Ил-76МД-90А, собранный на такой линии, был передан на испытания.

После начала специальной военной операции РФ на Украине потребность войск в самолетах военно-транспортной авиации заметно возросла. Уже с 2023 года Россия начала выпускать по шесть таких самолетов в год. А в 2025 году удалось произвести рекордные семь самолетов. Уже в этом году планируется выпустить десять самолетов Ил-76МД-90А, а с 2028 года авиазавод выйдет на требуемый уровень в 18 самолетов в год.

Стоит отметить, что на сегодняшний день самолеты подобного класса, кроме России, выпускает только Китай. С 2013 года Поднебесная выпустила 95 подобных машин. То есть средний темп производства составил семь машин в год.

В итоге, как отмечают эксперты, в мире сегодня сложилась довольно уникальная ситуация. Всего лишь две страны серийно выпускают тяжелые турбореактивные военно-транспортные самолеты. Конечно, есть еще сверхтяжелые машины типа американских Lockheed C-5M SUPER GALAXY или Ан-124 «Руслан». Но это, как говорят специалисты, другая лига, другая стоимость и другие задачи.

Также существует класс турбовинтовых самолетов типа Lockheed Martin С-130J SUPER HERCULES, но они имеют меньшую грузоподъемность, скорость и дальность. Машины типа Ил-76 используются там, где «тяжеловесы» избыточны, а турбовинтовые транспортники недостаточны. Например, РФ с помощью этих самолетов доставляет грузы в Антарктиду.

Но главная цель машин этого класса – проецирование военной силы и выполнение миссий с высокой ответственностью. К примеру, накануне похищения американцами Николаса Мадуро в Венесуэлу летал российский самолет Ил-76, и, судя по маршруту, с неким очень ценным грузом. Наблюдаются регулярные полеты этих самолетов в Иран, а незаменимость Ил-76МД-90А в рамках СВО очевидна.

А с учетом того, что мир сейчас вступил в фазу очередной болезненной и быстрой трансформации, задач для машин класса Ил-76 будет становиться все больше. Именно поэтому для России было так важно восстановить их производство, и именно поэтому рекорд в семь машин в год с перспективой увеличения до 18 самолетов – действительно хорошая новость.


  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
C-130
C-5 Galaxy
Ан-124
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Lockheed-Martin
