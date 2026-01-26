Войти
«ПВО ВСУ перегружено»: Германия удвоит выпуск зенитных ракет для ЗРК IRIS-T

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий оборонная компания Diehl Defence объявила о планах значительно расширить производство ракет для ЗРК IRIS-T:

Этот шаг может существенно изменить военно-промышленный потенциал Европы и позволит укрепить перегруженную сеть ПВО ВСУ.

В середине 2024 года компания намеревалась к концу 2025 года выйти на годовой объём выпуска от 800 до 1000 ракет для IRIS-T, что уже считалось амбициозным планом. Теперь речь идёт о создании новой производственной линии, что позволит изготавливать в год до 2000 ЗУР. Таким образом, речь может идти об удвоении выпуска зенитных ракет.

В компании не назвали конкретные сроки и размер инвестиций. Однако ВСУ, имеющие на вооружении ЗРК IRIS-T SLM и SLS, надеются на существенное расширение поставок боеприпасов для них.

Также в компании заявили о планах изготовить в 2026 году 10 ЗРК IRIS-T SLS и SLM, из которых 4 предназначаются для Германии и, видимо, по одной – для Эстонии и Латвии. В течение двух лет выпуск ЗРК увеличится до 16 в год. В случае наличия спроса возможен дальнейший рост.

Было заявлено о разработке ЗРК IRIS-T SLX с дистанцией огня 80 км (у SLS она ограничена 12 км, у SLM – 40 км). Как утверждается, новый комплекс уже заказан Египтом, хотя его производство стартует только в 2029 году.

